В Москве во вторник ожидаются морозы до минус десяти градусов

"В Москве ожидается переменная облачность без осадков, будет довольно морозно. Утром в столице около минус 16 градусов, днем температура поднимется до минус 8 - минус 10 в столице, до минус 7 - минус 15 в Подмосковье", - рассказал Леус.