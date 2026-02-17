Рейтинг@Mail.ru
В Москве во вторник ожидаются морозы до минус десяти градусов - РИА Новости, 17.02.2026
07:53 17.02.2026
В Москве во вторник ожидаются морозы до минус десяти градусов
В Москве во вторник ожидаются морозы до минус десяти градусов - РИА Новости, 17.02.2026
В Москве во вторник ожидаются морозы до минус десяти градусов
Морозная погода без осадков, температура воздуха до минус 10 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 17.02.2026
москва
общество, москва, михаил леус, снегопад в москве
Общество, Москва, Михаил Леус, Снегопад в Москве
В Москве во вторник ожидаются морозы до минус десяти градусов

РИА Новости: синоптик Леус: во вторник в Москве ожидается до минус 10 градусов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрохожие на одной из улиц в Москве
Прохожие на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Прохожие на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Морозная погода без осадков, температура воздуха до минус 10 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В Москве ожидается переменная облачность без осадков, будет довольно морозно. Утром в столице около минус 16 градусов, днем температура поднимется до минус 8 - минус 10 в столице, до минус 7 - минус 15 в Подмосковье", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.
"Атмосферное давление растет, к вечеру показания барометров вернутся в норму, составив 748 миллиметров ртутного столба", - добавил он.
 
ОбществоМоскваМихаил ЛеусСнегопад в Москве
 
 
