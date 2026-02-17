https://ria.ru/20260217/podrostok-2074952241.html
В Ангарске завели уголовное дело после видео с жестоким избиением подростка
В Ангарске завели уголовное дело после видео с жестоким избиением подростка - РИА Новости, 17.02.2026
В Ангарске завели уголовное дело после видео с жестоким избиением подростка
Уголовное дело возбуждено в Ангарске после появления в сети видео с жестоким избиением подростка группой молодых людей, сообщило СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T14:08:00+03:00
2026-02-17T14:08:00+03:00
2026-02-17T14:08:00+03:00
происшествия
ангарск
россия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
ангарск
россия
иркутская область
