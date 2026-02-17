Рейтинг@Mail.ru
В Ангарске завели уголовное дело после видео с жестоким избиением подростка
14:08 17.02.2026
В Ангарске завели уголовное дело после видео с жестоким избиением подростка
В Ангарске завели уголовное дело после видео с жестоким избиением подростка
Уголовное дело возбуждено в Ангарске после появления в сети видео с жестоким избиением подростка группой молодых людей, сообщило СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T14:08:00+03:00
2026-02-17T14:08:00+03:00
происшествия
ангарск
россия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
ангарск
россия
иркутская область
В Ангарске завели уголовное дело после видео с жестоким избиением подростка

ИРКУТСК, 17 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Ангарске после появления в сети видео с жестоким избиением подростка группой молодых людей, сообщило СУСК РФ по Иркутской области.
В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции было выявлено видео, где запечатлено, как в Ангарске несколько молодых людей жестоко избили подростка. Участники происшествия были установлены и доставлены в отделение полиции.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.
Следователи СК выясняют обстоятельства конфликта.
ПроисшествияАнгарскРоссияИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
