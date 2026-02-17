https://ria.ru/20260217/podrostok-2074934731.html
Мать погибшего в Охотском море подростка заявила, что была против поездки
Мать погибшего в Охотском море подростка заявила, что была против поездки - РИА Новости, 17.02.2026
Мать погибшего в Охотском море подростка заявила, что была против поездки
Мать погибшего во время дрейфа в Охотском море 15-летнего подростка Наталья Пичугина рассказала в суде, что не знала о выходе сына в море, передает... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T13:06:00+03:00
2026-02-17T13:06:00+03:00
2026-02-17T13:06:00+03:00
происшествия
охотское море
улан-удэ
камчатка
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978174913_3:0:1198:672_1920x0_80_0_0_d621306b4eae9c11e9fd2cc88daf44aa.jpg
https://ria.ru/20260209/pichugin-2073162458.html
https://ria.ru/20260217/pichugin-2074929437.html
охотское море
улан-удэ
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978174913_152:0:1048:672_1920x0_80_0_0_c3a3b67d3ddede54b3155079d88aa193.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, охотское море, улан-удэ, камчатка, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Охотское море, Улан-Удэ, Камчатка, Следственный комитет России (СК РФ)
Мать погибшего в Охотском море подростка заявила, что была против поездки
Мать погибшего подростка заявила, что не знала о выходе сына в Охотское море
УЛАН-УДЭ, 17 фев - РИА Новости. Мать погибшего во время дрейфа в Охотском море 15-летнего подростка Наталья Пичугина рассказала в суде, что не знала о выходе сына в море, передает корреспондент РИА Новости из зала Октябрьского суда Улан-Удэ.
Девятого августа 2024 года Пичугин, его брат и 15-летний сын брата выдвинулись в Охотское море
на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. Судно нашли рыбаки у берегов Камчатки
спустя два месяца - 14 октября. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились на катамаране.
Потерпевшими в деле Михаила Пичугина признаны две женщины: мать Михаила и его погибшего брата Сергея и мать погибшего 15-летнего Ильи Наталья Пичугина, которая проживает в Красноярске
и участвует в заседании путем видеоконференции. Обвиняемый на первом заседании частично признал свою вину.
"То, что они на лодке на море поплывут, он (сын - ред.) мне не сказал об этом", - сказала она, отметив, что узнала о выходе в море, уже когда Пичугины потерялись.
По её словам, она была и против поездки на автомобиле со знакомыми отца Ильи до мыса Перовского на берегу Охотского моря. Несмотря на это, сын уехал.
Пичугина судят по статьям "Нарушение правил движения при эксплуатации судна" и "использование заведомо подложного документа". По версии следствия, обвиняемый в июле 2024 года предоставил в сахалинский ГИМС договор купли-продажи катамарана с недостоверными данными о характеристике лодочного мотора. Также СК
полагает, что фигурант знал о неисправности системы охлаждения двигателя судна, но не устранил ее, не провел техобслуживание и продолжил маршрут в запрещенном для него районе плавания. Мотор в итоге отказал, и судно легло в дрейф.
Сначала дело направили в суд Николаевска-на-Амуре
, но мать двух братьев Пичугиных, признанная потерпевшей, попросила об изменении территориальной подсудности, поскольку проживает в Бурятии
.