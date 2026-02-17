Лодки, на которой Пичугин два месяца дрейфовал в Охотском море. Архивное фото

© Следственный комитет РФ Лодки, на которой Пичугин два месяца дрейфовал в Охотском море

Мать погибшего в Охотском море подростка заявила, что была против поездки

УЛАН-УДЭ, 17 фев - РИА Новости. Мать погибшего во время дрейфа в Охотском море 15-летнего подростка Наталья Пичугина рассказала в суде, что не знала о выходе сына в море, передает корреспондент РИА Новости из зала Октябрьского суда Улан-Удэ.

Девятого августа 2024 года Пичугин, его брат и 15-летний сын брата выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. Судно нашли рыбаки у берегов Камчатки спустя два месяца - 14 октября. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились на катамаране.

Потерпевшими в деле Михаила Пичугина признаны две женщины: мать Михаила и его погибшего брата Сергея и мать погибшего 15-летнего Ильи Наталья Пичугина, которая проживает в Красноярске и участвует в заседании путем видеоконференции. Обвиняемый на первом заседании частично признал свою вину.

"То, что они на лодке на море поплывут, он (сын - ред.) мне не сказал об этом", - сказала она, отметив, что узнала о выходе в море, уже когда Пичугины потерялись.

По её словам, она была и против поездки на автомобиле со знакомыми отца Ильи до мыса Перовского на берегу Охотского моря. Несмотря на это, сын уехал.

Пичугина судят по статьям "Нарушение правил движения при эксплуатации судна" и "использование заведомо подложного документа". По версии следствия, обвиняемый в июле 2024 года предоставил в сахалинский ГИМС договор купли-продажи катамарана с недостоверными данными о характеристике лодочного мотора. Также СК полагает, что фигурант знал о неисправности системы охлаждения двигателя судна, но не устранил ее, не провел техобслуживание и продолжил маршрут в запрещенном для него районе плавания. Мотор в итоге отказал, и судно легло в дрейф.