Патрушев оценил подготовку будущих моряков и судостроителей в России - РИА Новости, 17.02.2026
09:46 17.02.2026
Патрушев оценил подготовку будущих моряков и судостроителей в России
Патрушев оценил подготовку будущих моряков и судостроителей в России
Безопасность, Россия, Николай Патрушев
Патрушев оценил подготовку будущих моряков и судостроителей в России

Патрушев: подготовка будущих моряков в России стала захватывающей

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Подготовка будущих моряков и судостроителей в России стала по-настоящему захватывающим занятием, они учатся на современных тренажерах, аналогов которых нет в мире, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"И ВМФ, и гражданский флот пополняются перспективными и целеустремленными специалистами", - сказал Патрушев в интервью aif.ru.
Помощник главы государства рассказал, как в январе нынешнего года посещал фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников".
"Моряки пригласили заехать к ним в гости, осмотреть корабль. Пообщался с офицерами в кают-компании и с удовольствием отметил, что в большинстве своем это энергичные ребята, мастера морского дела, которые к тому же задают умные, острые вопросы, мыслят серьезными, стратегическими категориями", - отметил Патрушев.
Молодежь охотно идет и на гражданский флот, добавил он.
"Во многом это заслуга отечественного морского образования, которое перестраивается в соответствии с требованиями времени. Подготовка будущих моряков и судостроителей стала по-настоящему захватывающим занятием. Обучение идет на современных тренажерах, аналогов которых нет в мире", - подчеркнул Патрушев.
По его словам, открываются производственные лаборатории, где студенты могут проходить производственную практику и реализовывать собственные исследовательские проекты. "Я это все вижу, когда посещаю и знаменитую "Корабелку", "Макаровку" и другие вузы", - сказал помощник президента РФ.
