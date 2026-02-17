https://ria.ru/20260217/planety-2074863797.html
Астроном рассказал, когда начнется малый парад планет
Астроном рассказал, когда начнется малый парад планет
Малый парад трех ярких планет - Меркурия, Венеры и Сатурна, к которым присоединится Нептун, - произойдет 28 февраля, наблюдать явление лучше с помощью бинокля,... РИА Новости, 17.02.2026
космос
Астроном рассказал, когда начнется малый парад планет
Астроном Францев: малый парад планет начнется 28 февраля
ПЕРМЬ, 17 фев - РИА Новости. Малый парад трех ярких планет - Меркурия, Венеры и Сатурна, к которым присоединится Нептун, - произойдет 28 февраля, наблюдать явление лучше с помощью бинокля, сообщили РИА Новости в пермском планетарии.
"В 17.30 по московскому времени 28 февраля можно наблюдать малый парад планет, состоящий из трех ярких планет: Меркурий, Венера и Сатурн, к ним присоединится Нептун, он невидим для невооруженного глаза. Планеты окажутся низко над западным горизонтом. Выравнивание четырех планет (малый парад планет - ред.) происходит примерно раз в год или в несколько лет. Лучше смотреть через бинокль, так как глаза наши не столь совершенны", - рассказал лектор планетария Виталий Францев.
По его словам, также вечер 28 февраля - это очень благоприятное время для наблюдения за самым большим атмосферным вихрем в Солнечной системе, большим красным пятном на Юпитере.