Астроном рассказал, когда начнется малый парад планет

"В 17.30 по московскому времени 28 февраля можно наблюдать малый парад планет, состоящий из трех ярких планет: Меркурий, Венера и Сатурн, к ним присоединится Нептун, он невидим для невооруженного глаза. Планеты окажутся низко над западным горизонтом. Выравнивание четырех планет (малый парад планет - ред.) происходит примерно раз в год или в несколько лет. Лучше смотреть через бинокль, так как глаза наши не столь совершенны", - рассказал лектор планетария Виталий Францев.