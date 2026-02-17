Мать погибшего в Охотском море подростка винит в его смерти Пичугина

УЛАН-УДЭ, 17 фев - РИА Новости. Мать погибшего во время дрейфа в Охотском море 15-летнего Ильи Наталья Пичугина заявила в суде, что считает Михаила Пичугина виноватым в смерти сына, передает корреспондент РИА Новости из зала Октябрьского суда Улан-Удэ.

Потерпевшими в деле Михаила Пичугина признаны две женщины: мать Михаила и его погибшего брата Сергея и мать погибшего 15-летнего Ильи Пичугина, которая проживает в Красноярске и участвует на заседании путем видеоконференции. Обвиняемый на первом заседании частично признал свою вину.

"Если он должен по закону понести за убийство ребенка наказание, он должен его понести... Он виноват. Другой, который был виноват, его уже нет в живых. Они взяли ребенка на лодку", - сказала женщина.

По её словам, она была против поездки до мыса Перовского на автомобиле со знакомыми отца Ильи, а о том, что сын собрался выходить на лодке в море, она не знала.

Девятого августа 2024 года Пичугин, его брат и 15-летний сын брата выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. Судно нашли рыбаки у берегов Камчатки спустя два месяца - 14 октября. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились на катамаране.

Пичугина судят по статьям "Нарушение правил движения при эксплуатации судна" и "Использование заведомо подложного документа". По версии следствия, обвиняемый в июле 2024 года предоставил в сахалинский ГИМС договор купли-продажи катамарана с недостоверными данными о характеристике лодочного мотора. Также СК полагает, что фигурант знал о неисправности системы охлаждения двигателя судна, но не устранил ее, не провел техобслуживание и продолжил маршрут в запрещенном для него районе плавания. Мотор в итоге отказал, и судно легло в дрейф.