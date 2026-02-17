Выживший в Охотском море Пичугин заявил, что готов к любому решению суда

УЛАН-УДЭ, 17 фев – РИА Новости. Выживший после двух месяцев дрейфа в Охотском море Михаил Пичугин сказал РИА Новости, что готов к любому решению суда.
"Это суд, они будут решать, как там и что. Мне таких вопросов много задают... Что решат, то решат", - сказал Пичугин РИА Новости, подтвердив, что готов к любому исходу.
При этом, по мнению его адвоката Андрея Назарова, формально доказательства вины Пичугина есть только по одной из двух статей.
Девятого августа 2024 года Пичугин, его брат и 15-летний сын брата выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Судно нашли рыбаки у берегов Камчатки в октябре. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились на катамаране. На Пичугина завели дело по статьям "Нарушение правил движения при эксплуатации судна" и "Использование заведомо подложного документа". Во вторник прошло второе заседание по делу. На первом Пичугин частично признал вину.
