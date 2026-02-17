Рейтинг@Mail.ru
Выживший в Охотском море Пичугин заявил, что готов к любому решению суда - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 17.02.2026 (обновлено: 13:16 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/pichugin-2074929437.html
Выживший в Охотском море Пичугин заявил, что готов к любому решению суда
Выживший в Охотском море Пичугин заявил, что готов к любому решению суда - РИА Новости, 17.02.2026
Выживший в Охотском море Пичугин заявил, что готов к любому решению суда
Выживший после двух месяцев дрейфа в Охотском море Михаил Пичугин сказал РИА Новости, что готов к любому решению суда. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T12:46:00+03:00
2026-02-17T13:16:00+03:00
происшествия
охотское море
камчатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
https://ria.ru/20260208/astrakhan-2073043858.html
охотское море
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3f5ed024e3c87da0059800adbe1f586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, охотское море, камчатка
Происшествия, Охотское море, Камчатка
Выживший в Охотском море Пичугин заявил, что готов к любому решению суда

РИА Новости: выживший после дрейфа в Охотском море готов к любому решению суда

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УЛАН-УДЭ, 17 фев – РИА Новости. Выживший после двух месяцев дрейфа в Охотском море Михаил Пичугин сказал РИА Новости, что готов к любому решению суда.
«
"Это суд, они будут решать, как там и что. Мне таких вопросов много задают... Что решат, то решат", - сказал Пичугин РИА Новости, подтвердив, что готов к любому исходу.
При этом, по мнению его адвоката Андрея Назарова, формально доказательства вины Пичугина есть только по одной из двух статей.
Девятого августа 2024 года Пичугин, его брат и 15-летний сын брата выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Судно нашли рыбаки у берегов Камчатки в октябре. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились на катамаране. На Пичугина завели дело по статьям "Нарушение правил движения при эксплуатации судна" и "Использование заведомо подложного документа". Во вторник прошло второе заседание по делу. На первом Пичугин частично признал вину.
Спасатели сняли с дрейфующей льдины на Волге в Астраханской области семь человек - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В Астрахани спасатели сняли семь человек с дрейфующей льдины
8 февраля, 17:50
 
ПроисшествияОхотское мореКамчатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала