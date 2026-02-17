Свидетель рассказал, каким капитаном был выживший в Охотском море Пичугин

УЛАН-УДЭ, 17 фев – РИА Новости. Свидетель по делу выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море Михаила Пичугина Денис Клатик, который шел на соседней лодке до Шантар, на суде рассказал, что Михаил был опытным капитаном, а его судно было подготовлено и оснащено, передает корреспондент РИА Новости с заседания суда.
Девятого августа 2024 года Пичугин, его брат и 15-летний сын брата выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Судно нашли рыбаки у берегов Камчатки в октябре. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились на катамаране. На Пичугина завели дело по статьям "Нарушение правил движения при эксплуатации судна" и "Использование заведомо подложного документа". Во вторник проходит второе заседание по делу. На первом Пичугин частично признал вину.
"Он умеет ходить по морю, по волне, это видно. Я как судовладелец давно хожу на лодках, вижу, что человек и фарватер знает, и как идти как следует. Он как опытный капитан ведет лодку по небольшой волне очень правильно, лодка вся оснащена, все подготовлено, то есть все сделано, мотор закреплен соответствующим образом. Вся техническая часть – от и до", - сказал свидетель.
Отвечая на вопрос судьи, Клатик отметил, что лодку, на которой находился Пичугин, можно подкачать, находясь в ней в море, только частично.
"Внутренние баллоны - да, внешние - нет. Часть можно (подкачать - ред.), а вот эти, которые нижние, касаемые воды, - это невозможно сделать, если находятся в лодке", - сказал свидетель.
По его словам, у Пичугина были сотовые телефоны и навигатор, он был исправен.
На суде Клатик рассказал, что они с женой и дочерью были на одной лодке, вторая лодка была из Москвы, третья лодка - Пичугиных, которые пришли с сахалинского Москальво. Три лодки вместе поплыли на Шантарские острова, там были до 8 августа, пришли на мыс Перовский 8 августа, а 9 августа Пичугины дальше двинули до Сахалина. Свидетели не могли дозвониться до них, и 11 августа заявили о пропаже в 112.
Свидетель Клатик состоял с Пичугиным в одном катамаранном клубе.
По версии следствия, обвиняемый в июле 2024 года предоставил в сахалинский ГИМС договор купли-продажи катамарана с недостоверными данными о характеристике лодочного мотора. Также СК полагает, что фигурант знал о неисправности системы охлаждения двигателя судна, но не устранил ее, не провел техобслуживание и продолжил маршрут в запрещенном для него районе плавания. Мотор в итоге отказал, и судно легло в дрейф.
