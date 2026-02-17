https://ria.ru/20260217/phuket-2074878615.html
На Пхукете шестеро россиян пострадали при падении лифта
Шестеро россиян, включая восьмилетнюю девочку, получили травмы при падении лифта в одной из гостиниц Пхукета, сообщили РИА Новости в полиции таиландской... РИА Новости, 17.02.2026
На Пхукете шестеро россиян пострадали при падении лифта
РИА Новости: шестеро россиян пострадали при падении лифта в отеле на Пхукете
БАНГКОК, 17 фев - РИА Новости. Шестеро россиян, включая восьмилетнюю девочку, получили травмы при падении лифта в одной из гостиниц Пхукета, сообщили РИА Новости в полиции таиландской островной провинции.
"Авария лифта произошла 16 февраля во второй половине дня. В лифт гостиницы Tuana Hotels Casa del Sol в районе Ката вошли шестеро российских туристов, трое мужчин, две женщины и восьмилетняя девочка. Лифт начал подниматься и внезапно упал с небольшой высоты вниз, остановившись чуть ниже первого этажа", - заявили РИА Новости в управлении полиции.
По информации правоохранителей, все находившиеся в лифте россияне получили легкие травмы. При этом один из мужчин и восьмилетняя девочка жаловались на боли в спине, и медики, прибывшие на место для оказания помощи, поместили их на носилки в качестве превентивной меры на случай травм позвоночника, при которых нельзя менять положение пострадавшего.
Все пострадавшие были доставлены в больницу, заявили агентству в полиции.