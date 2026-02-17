Рейтинг@Mail.ru
На Пхукете шестеро россиян пострадали при падении лифта - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/phuket-2074878615.html
На Пхукете шестеро россиян пострадали при падении лифта
На Пхукете шестеро россиян пострадали при падении лифта - РИА Новости, 17.02.2026
На Пхукете шестеро россиян пострадали при падении лифта
Шестеро россиян, включая восьмилетнюю девочку, получили травмы при падении лифта в одной из гостиниц Пхукета, сообщили РИА Новости в полиции таиландской... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T10:14:00+03:00
2026-02-17T10:14:00+03:00
пхукет (остров)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572635085_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f31cf8f786a7b9d2a7453826ed084323.jpg
https://ria.ru/20260210/pkhuket-2073357562.html
пхукет (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572635085_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_54ba46869c0c10d6911713af47bcbb24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пхукет (остров), в мире
Пхукет (остров), В мире
На Пхукете шестеро россиян пострадали при падении лифта

РИА Новости: шестеро россиян пострадали при падении лифта в отеле на Пхукете

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШахта лифта
Шахта лифта - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Шахта лифта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 17 фев - РИА Новости. Шестеро россиян, включая восьмилетнюю девочку, получили травмы при падении лифта в одной из гостиниц Пхукета, сообщили РИА Новости в полиции таиландской островной провинции.
"Авария лифта произошла 16 февраля во второй половине дня. В лифт гостиницы Tuana Hotels Casa del Sol в районе Ката вошли шестеро российских туристов, трое мужчин, две женщины и восьмилетняя девочка. Лифт начал подниматься и внезапно упал с небольшой высоты вниз, остановившись чуть ниже первого этажа", - заявили РИА Новости в управлении полиции.
По информации правоохранителей, все находившиеся в лифте россияне получили легкие травмы. При этом один из мужчин и восьмилетняя девочка жаловались на боли в спине, и медики, прибывшие на место для оказания помощи, поместили их на носилки в качестве превентивной меры на случай травм позвоночника, при которых нельзя менять положение пострадавшего.
Все пострадавшие были доставлены в больницу, заявили агентству в полиции.
Машина скорой медицинской помощи в Таиланде - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
На Пхукете россиянин погиб при наезде микроавтобуса
10 февраля, 08:18
 
Пхукет (остров)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала