В Тюмени завели дело из-за взрыва петарды в руках школьника
В Тюмени завели дело из-за взрыва петарды в руках школьника - РИА Новости, 17.02.2026
В Тюмени завели дело из-за взрыва петарды в руках школьника
Петарда взорвалась в руках подростка у одной из школ Тюмени, следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. РИА Новости, 17.02.2026
В Тюмени завели дело из-за взрыва петарды в руках школьника
