В Тюмени завели дело из-за взрыва петарды в руках школьника
19:18 17.02.2026
В Тюмени завели дело из-за взрыва петарды в руках школьника
В Тюмени завели дело из-за взрыва петарды в руках школьника
Петарда взорвалась в руках подростка у одной из школ Тюмени, следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T19:18:00+03:00
2026-02-17T19:18:00+03:00
В Тюмени завели дело из-за взрыва петарды в руках школьника

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 17 фев - РИА Новости. Петарда взорвалась в руках подростка у одной из школ Тюмени, следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Сообщения о том, что у школы №43 в Тюмени в руках подростка взорвалась петарда, во вторник опубликовал ряд местных пабликов. Сообщается, что от взрыва у юноши разорвало руку и пострадали глаза.
"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о том, что подросток получил травмы руки и лица при хлопке петарды. Подросток был доставлен в медицинское учреждение города Тюмени, где ему оказана медицинская помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности", - сообщили в пресс-службе СУ СК по Тюменской области.
Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
