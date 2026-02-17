https://ria.ru/20260217/peskov-2074924236.html
Вопросы о поставке нефти в Венгрию обсуждаются компаниями, заявил Песков
Вопросы о поставке нефти в Венгрию обсуждаются компаниями, заявил Песков - РИА Новости, 17.02.2026
Вопросы о поставке нефти в Венгрию обсуждаются компаниями, заявил Песков
Вопросы, связанные с поставками нефти в Венгрию, обсуждаются на уровне компаний, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T12:22:00+03:00
2026-02-17T12:22:00+03:00
2026-02-17T12:31:00+03:00
венгрия
хорватия
россия
дмитрий песков
мид украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_136daacf16d7037dfff7c3f99fbecc18.jpg
https://ria.ru/20260216/mol-2074797611.html
венгрия
хорватия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_6cd8875907eaf10f7341fd610fa8b3bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, хорватия, россия, дмитрий песков, мид украины
Венгрия, Хорватия, Россия, Дмитрий Песков, МИД Украины
Вопросы о поставке нефти в Венгрию обсуждаются компаниями, заявил Песков
Песков: вопросы о поставке нефти в Венгрию обсуждаются на уровне компаний