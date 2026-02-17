Рейтинг@Mail.ru
12:22 17.02.2026 (обновлено: 12:31 17.02.2026)
Вопросы о поставке нефти в Венгрию обсуждаются компаниями, заявил Песков
Вопросы, связанные с поставками нефти в Венгрию, обсуждаются на уровне компаний, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.02.2026
венгрия, хорватия, россия, дмитрий песков, мид украины
Венгрия, Хорватия, Россия, Дмитрий Песков, МИД Украины
© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Вопросы, связанные с поставками нефти в Венгрию, обсуждаются на уровне компаний, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Ну это, разумеется, вопрос, который обсуждается на корпоративном уровне. Компании, которые обеспечивают поставки, имеют контрактные обязательства", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос рассматривает ли Россия как возможность наращивания поставок нефти в Венгрию через Хорватию.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на МИД Украины передавало, что транзит российской нефти в Восточную Европу по украинской части нефтепровода "Дружба" приостановили с 27 января.
Работа газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Венгрия намерена использовать стратегические запасы нефти
