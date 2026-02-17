https://ria.ru/20260217/peskov-2074923603.html
Переговоры в Женеве пройдут в закрытом режиме, заявил Песков
Переговоры в Женеве пройдут в закрытом режиме, заявил Песков - РИА Новости, 17.02.2026
Переговоры в Женеве пройдут в закрытом режиме, заявил Песков
Трехсторонние переговоры в Женеве по Украине будут проходить в закрытом для прессы режиме, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T12:20:00+03:00
2026-02-17T12:20:00+03:00
2026-02-17T12:28:00+03:00
женева (город)
мирный план сша по украине
в мире
россия
украина
дмитрий песков
владимир мединский
михаил галузин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074916668_0:132:3096:1873_1920x0_80_0_0_b8b6f2f5b46b14e49b912fd48e4ac32b.jpg
https://ria.ru/20260217/peregovory-2074848938.html
женева (город)
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074916668_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_a767054416ea3b080ac43042c14ebdd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
женева (город), мирный план сша по украине, в мире, россия, украина, дмитрий песков, владимир мединский, михаил галузин, переговоры по украине в женеве — 2026
Женева (город), Мирный план США по Украине, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Переговоры в Женеве пройдут в закрытом режиме, заявил Песков
Песков: переговоры в Женеве будут проходить в закрытом для прессы режиме