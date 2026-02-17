Рейтинг@Mail.ru
Переговоры в Женеве пройдут в закрытом режиме, заявил Песков - РИА Новости, 17.02.2026
12:20 17.02.2026 (обновлено: 12:28 17.02.2026)
Переговоры в Женеве пройдут в закрытом режиме, заявил Песков
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДевушка у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве перед началом переговоров представителей России, США и Украины
Девушка у отеля Интерконтиненталь в Женеве перед началом переговоров представителей России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Девушка у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве перед началом переговоров представителей России, США и Украины
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Трехсторонние переговоры в Женеве по Украине будут проходить в закрытом для прессы режиме, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Естественно, все (переговоры в Женеве - ред.) будет закрыто для прессы", - сказал Песков журналистам.
Переговоры РФ, США и Украины по украинскому урегулированию пройдут в Женеве 17-18 февраля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица.
