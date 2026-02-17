https://ria.ru/20260217/peru-2075074968.html
Конгресс Перу отправил в отставку президента за два месяца до выборов
Конгресс Перу отправил в отставку президента за два месяца до выборов - РИА Новости, 17.02.2026
Конгресс Перу отправил в отставку президента за два месяца до выборов
Конгресс Перу отправил в отставку президента Хосе Хери за два месяца до выборов, следует из итогов голосования. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T23:04:00+03:00
2026-02-17T23:04:00+03:00
2026-02-17T23:04:00+03:00
в мире
перу
дина болуарте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047477052_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ffcf24075a92a22ad7eed46795d6860c.jpg
https://ria.ru/20251014/rossiya-2048240293.html
перу
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047477052_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_9097035dc925a5321f22ffb8c973ed1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, перу, дина болуарте
В мире, Перу, Дина Болуарте
Конгресс Перу отправил в отставку президента за два месяца до выборов
Конгресс Перу отправил в отставку президента Хери за два месяца до выборов