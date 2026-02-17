Рейтинг@Mail.ru
Конгресс Перу отправил в отставку президента за два месяца до выборов - РИА Новости, 17.02.2026
23:04 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/peru-2075074968.html
Конгресс Перу отправил в отставку президента за два месяца до выборов
Конгресс Перу отправил в отставку президента за два месяца до выборов - РИА Новости, 17.02.2026
Конгресс Перу отправил в отставку президента за два месяца до выборов
Конгресс Перу отправил в отставку президента Хосе Хери за два месяца до выборов, следует из итогов голосования. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T23:04:00+03:00
2026-02-17T23:04:00+03:00
в мире
перу
дина болуарте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047477052_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ffcf24075a92a22ad7eed46795d6860c.jpg
https://ria.ru/20251014/rossiya-2048240293.html
перу
в мире, перу, дина болуарте
В мире, Перу, Дина Болуарте
Конгресс Перу отправил в отставку президента за два месяца до выборов

Конгресс Перу отправил в отставку президента Хери за два месяца до выборов

© AP Photo / John ReyesХосе Хери
Хосе Хери - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / John Reyes
Хосе Хери. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев - РИА Новости. Конгресс Перу отправил в отставку президента Хосе Хери за два месяца до выборов, следует из итогов голосования.
Заседание парламента транслировало радио RPP. За отстранение от должности проголосовали 75 парламентариев, 24 были против и трое воздержались.
Действующий президент Перу Хосе Хери занимает пост с октября 2025 года после отстранения парламентом предыдущего главы государства Дины Болуарте . При этом ранее Хери был председателем конгресса.
В отношении Хери поданы несколько ходатайств об импичменте на фоне расследований прокуратуры по подозрению в торговле влиянием и обвинений в служебных нарушениях.
Очередные всеобщие выборы назначены на 12 апреля 2026 года.
Флаг Перу - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В МИД высказались о ситуации со сменой власти в Перу
14 октября 2025, 18:14
 
В миреПеруДина Болуарте
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
