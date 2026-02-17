Конгресс Перу отправил в отставку президента за два месяца до выборов

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев - РИА Новости. Конгресс Перу отправил в отставку президента Хосе Хери за два месяца до выборов, следует из итогов голосования.

В отношении Хери поданы несколько ходатайств об импичменте на фоне расследований прокуратуры по подозрению в торговле влиянием и обвинений в служебных нарушениях.