https://ria.ru/20260217/perm-2074864319.html
В аэропорту Перми сняли временные ограничения
В аэропорту Перми сняли временные ограничения - РИА Новости, 17.02.2026
В аэропорту Перми сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Перми сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T09:24:00+03:00
2026-02-17T09:24:00+03:00
2026-02-17T09:24:00+03:00
пермь
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692776_0:487:2775:2048_1920x0_80_0_0_8d362a9dfe3f321b4274caf79b849b77.jpg
https://ria.ru/20260217/aeroporty-2074859789.html
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_38a306c3edce4fb6620f7ed96f4f6b24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермь, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Пермь, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропорту Перми сняли временные ограничения
Аэропорт Перми возобновил работу в штатном режиме после снятия ограничений