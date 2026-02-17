Рейтинг@Mail.ru
07:01 17.02.2026
В Перми ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Перми ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Перми, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Пермь ("Большое Савино"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В аэропорту Казани ввели временные ограничения
Вчера, 03:12
 
ПермьФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
