https://ria.ru/20260217/perm-2074849730.html
В Перми ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Перми ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - РИА Новости, 17.02.2026
В Перми ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Перми, сообщила Росавиация. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T07:01:00+03:00
2026-02-17T07:01:00+03:00
2026-02-17T07:01:00+03:00
пермь
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156304/82/1563048258_206:0:3396:1795_1920x0_80_0_0_cecb4196048851e5710f254018ff6c26.jpg
https://ria.ru/20260217/aeroport-2074836112.html
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156304/82/1563048258_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_1985acdfb8834d7af007bf3c21841e36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермь, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Пермь, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В Перми ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Перми введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов