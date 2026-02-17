Рейтинг@Mail.ru
Эксперт по языку жестов раскрыла эмоции украинцев на переговорах в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:23 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/peregovory-2075071971.html
Эксперт по языку жестов раскрыла эмоции украинцев на переговорах в Женеве
Эксперт по языку жестов раскрыла эмоции украинцев на переговорах в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
Эксперт по языку жестов раскрыла эмоции украинцев на переговорах в Женеве
Американский эксперт по языку жестов Трейси Браун рассказала во вторник РИА Новости, почему считает, что представители делегации Украины были "не рады" в ходе... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T22:23:00+03:00
2026-02-17T22:23:00+03:00
в мире
женева (город)
украина
россия
владимир зеленский
рустем умеров
андрей гнатов
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074995688_0:47:3064:1771_1920x0_80_0_0_a8e865998a2ed9471aca6f98fafe4dd3.jpg
https://ria.ru/20260217/zheneva-2075068404.html
https://ria.ru/20260217/peregovory-2075065873.html
женева (город)
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074995688_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_9017aabe4adf5772a575cf55450d444b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, женева (город), украина, россия, владимир зеленский, рустем умеров, андрей гнатов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, Женева (город), Украина, Россия, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Андрей Гнатов, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
Эксперт по языку жестов раскрыла эмоции украинцев на переговорах в Женеве

Эксперт по языку жестов Браун: украинцы были не рады на переговорах в Женеве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУкраинская делегация во время переговоров в Женеве
Украинская делегация во время переговоров в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Украинская делегация во время переговоров в Женеве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Американский эксперт по языку жестов Трейси Браун рассказала во вторник РИА Новости, почему считает, что представители делегации Украины были "не рады" в ходе переговоров в Женеве.
"Могу сказать лишь одно: никто не рад (из членов украинской делегации - ред.). Нахмуренные брови, сжатые или слегка опущенные губы. Они не хотят ни от чего отказываться", - сказала Браун.
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Эксперт объяснила принцип расстановки флагов на переговорах в Женеве
Вчера, 21:45
Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной по вопросам украинского урегулирования проходит в Женеве 17-18 февраля на площадке отеля InterContinental Geneva.
Известно, что делегацию Украины возглавляет руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). В её состав также входят секретарь СНБО Рустем Умеров, глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, замглавы офиса Зеленского Сергей Кислица и замначальника главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Источник рассказал, в каком формате происходили встречи в Женеве
Вчера, 21:28
 
В миреЖенева (город)УкраинаРоссияВладимир ЗеленскийРустем УмеровАндрей ГнатовФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Совет национальной безопасности и обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала