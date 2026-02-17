https://ria.ru/20260217/peregovory-2075071971.html
Эксперт по языку жестов раскрыла эмоции украинцев на переговорах в Женеве
Эксперт по языку жестов раскрыла эмоции украинцев на переговорах в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
Эксперт по языку жестов раскрыла эмоции украинцев на переговорах в Женеве
Американский эксперт по языку жестов Трейси Браун рассказала во вторник РИА Новости, почему считает, что представители делегации Украины были "не рады" в ходе... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T22:23:00+03:00
2026-02-17T22:23:00+03:00
2026-02-17T22:23:00+03:00
в мире
женева (город)
украина
россия
владимир зеленский
рустем умеров
андрей гнатов
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074995688_0:47:3064:1771_1920x0_80_0_0_a8e865998a2ed9471aca6f98fafe4dd3.jpg
https://ria.ru/20260217/zheneva-2075068404.html
https://ria.ru/20260217/peregovory-2075065873.html
женева (город)
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074995688_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_9017aabe4adf5772a575cf55450d444b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, женева (город), украина, россия, владимир зеленский, рустем умеров, андрей гнатов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, Женева (город), Украина, Россия, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Андрей Гнатов, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
Эксперт по языку жестов раскрыла эмоции украинцев на переговорах в Женеве
Эксперт по языку жестов Браун: украинцы были не рады на переговорах в Женеве