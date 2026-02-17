Эксперт по языку жестов раскрыла эмоции украинцев на переговорах в Женеве

ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Американский эксперт по языку жестов Трейси Браун рассказала во вторник РИА Новости, почему считает, что представители делегации Украины были "не рады" в ходе переговоров в Женеве.

"Могу сказать лишь одно: никто не рад (из членов украинской делегации - ред.). Нахмуренные брови, сжатые или слегка опущенные губы. Они не хотят ни от чего отказываться", - сказала Браун.