Источник раскрыл подробности формата переговоров в Женеве
Переговоры в Женеве во вторник шли в форматах Россия - США, Россия - Украина и в трехстороннем формате РФ - США - Украина, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.02.2026
Источник раскрыл подробности формата переговоров в Женеве
Переговоры в Женеве шли в форматах РФ - США, РФ - Украина и РФ - США - Украина