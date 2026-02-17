Рейтинг@Mail.ru
Источник раскрыл подробности формата переговоров в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:31 17.02.2026 (обновлено: 21:40 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/peregovory-2075066186.html
Источник раскрыл подробности формата переговоров в Женеве
Источник раскрыл подробности формата переговоров в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
Источник раскрыл подробности формата переговоров в Женеве
Переговоры в Женеве во вторник шли в форматах Россия - США, Россия - Украина и в трехстороннем формате РФ - США - Украина, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T21:31:00+03:00
2026-02-17T21:40:00+03:00
в мире
женева (город)
россия
сша
мирный план сша по украине
владимир мединский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074919399_0:227:3060:1948_1920x0_80_0_0_a9e5c2cfbc4216f3f8d3c47d38b453fd.jpg
https://ria.ru/20260217/peregovory-2075065188.html
женева (город)
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074919399_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_babe6b799e61c17767334ea709166646.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, женева (город), россия, сша, мирный план сша по украине, владимир мединский
В мире, Женева (город), Россия, США, Мирный план США по Украине, Владимир Мединский
Источник раскрыл подробности формата переговоров в Женеве

Переговоры в Женеве шли в форматах РФ - США, РФ - Украина и РФ - США - Украина

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОтель "Интерконтиненталь" в Женеве перед началом переговоров представителей России, США и Украины
Отель Интерконтиненталь в Женеве перед началом переговоров представителей России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Отель "Интерконтиненталь" в Женеве перед началом переговоров представителей России, США и Украины
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Переговоры в Женеве во вторник шли в форматах Россия - США, Россия - Украина и в трехстороннем формате РФ - США - Украина, сообщил РИА Новости источник в переговорной группе.
"Сегодняшние встречи в Женеве носили как двусторонний, так и трехсторонний характер: диалог шел в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских переговоров", - сказал источник.
В Женеве во вторник завершился первый день переговоров с участием делегаций РФ, США и Украины. Они продолжатся в среду. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
Отель Интерконтиненталь в Женеве во время проведения переговоров представителей России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Источник рассказал, как прошел первый день переговоров в Женеве
Вчера, 21:22
 
В миреЖенева (город)РоссияСШАМирный план США по УкраинеВладимир Мединский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала