Источник рассказал, в каком формате происходили встречи в Женеве
Источник рассказал, в каком формате происходили встречи в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
Источник рассказал, в каком формате происходили встречи в Женеве
Встречи в Женеве носили как двусторонний, так и трехсторонний характер, сообщил источник РИА Новости в переговорной группе. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T21:28:00+03:00
2026-02-17T21:28:00+03:00
2026-02-17T21:40:00+03:00
Источник рассказал, в каком формате происходили встречи в Женеве
Встречи в Женеве носили как двусторонний, так и трехсторонний характер