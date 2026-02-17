Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал, в каком формате происходили встречи в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:28 17.02.2026 (обновлено: 21:40 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/peregovory-2075065873.html
Источник рассказал, в каком формате происходили встречи в Женеве
Источник рассказал, в каком формате происходили встречи в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
Источник рассказал, в каком формате происходили встречи в Женеве
Встречи в Женеве носили как двусторонний, так и трехсторонний характер, сообщил источник РИА Новости в переговорной группе. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T21:28:00+03:00
2026-02-17T21:40:00+03:00
женева (город)
в мире
россия
сша
мирный план сша по украине
владимир мединский
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075001108_0:115:3142:1883_1920x0_80_0_0_f34355ac89946dd2bd1d3df3e4a04591.jpg
https://ria.ru/20260217/peregovory-2075065188.html
женева (город)
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075001108_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_66df26764d9ce73f718e3e8876503eab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
женева (город), в мире, россия, сша, мирный план сша по украине, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб)
Женева (город), В мире, Россия, США, Мирный план США по Украине, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб)
Источник рассказал, в каком формате происходили встречи в Женеве

Встречи в Женеве носили как двусторонний, так и трехсторонний характер

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТрехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости. Встречи в Женеве носили как двусторонний, так и трехсторонний характер, сообщил источник РИА Новости в переговорной группе.
В Женеве во вторник завершился первый день переговоров с участием делегаций РФ, США и Украины. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица.
"Сегодняшние встречи в Женеве носили как двусторонний, так и трехсторонний характер: диалог шел в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских переговоров", - сообщил источник.
Отель Интерконтиненталь в Женеве во время проведения переговоров представителей России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Источник рассказал, как прошел первый день переговоров в Женеве
Вчера, 21:22
 
Женева (город)В миреРоссияСШАМирный план США по УкраинеВладимир МединскийМихаил ГалузинИгорь Костюков (Генштаб)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала