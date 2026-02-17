https://ria.ru/20260217/peregovory-2075065634.html
Источник сообщил, что переговоры в Женеве длились шесть часов
Переговоры в Женеве по украинскому урегулированию длились шесть часов, сообщил источник РИА Новости в переговорной группе. РИА Новости, 17.02.2026
