Источник сообщил, что переговоры в Женеве длились шесть часов
21:24 17.02.2026 (обновлено: 21:32 17.02.2026)
Источник сообщил, что переговоры в Женеве длились шесть часов
Источник сообщил, что переговоры в Женеве длились шесть часов
Источник сообщил, что переговоры в Женеве длились шесть часов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТрехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости. Переговоры в Женеве по украинскому урегулированию длились шесть часов, сообщил источник РИА Новости в переговорной группе.
"Длились шесть часов", - сообщил источник агентства.
В Женеве 17-18 февраля проходят переговоры по урегулированию на Украине. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер также принимают участие во встрече.
