Источник рассказал, как прошел первый день переговоров в Женеве
Источник рассказал, как прошел первый день переговоров в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
Источник рассказал, как прошел первый день переговоров в Женеве
Переговоры в Женеве по Украине были очень напряжёнными, сообщил источник РИА Новости в переговорной группе. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T21:22:00+03:00
2026-02-17T21:22:00+03:00
2026-02-17T21:28:00+03:00
переговоры по украине в женеве — 2026
женева (город)
украина
мирный план сша по украине
россия
сша
женева (город)
украина
россия
сша
переговоры по украине в женеве — 2026, женева (город), украина, мирный план сша по украине, россия, сша
Переговоры по Украине в Женеве — 2026, Женева (город), Украина, Мирный план США по Украине, Россия, США
Источник рассказал, как прошел первый день переговоров в Женеве
РИА Новости: переговоры по Украине в Женеве были очень напряженными