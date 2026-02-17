https://ria.ru/20260217/peregovory-2075060669.html
Украинская делегация покинула место переговоров с Россией и США в Женеве
Украинская делегация покинула отель InterContinental Geneva в Женеве, где прошёл первый день переговоров с Россией и США, сообщил РИА Новости диписточник в... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T20:55:00+03:00
2026-02-17T20:55:00+03:00
2026-02-17T21:04:00+03:00
женева (город)
россия
сша
мирный план сша по украине
в мире
владимир зеленский
рустем умеров
андрей гнатов
женева (город)
россия
сша
2026
женева (город), россия, сша, мирный план сша по украине, в мире, владимир зеленский, рустем умеров, андрей гнатов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), совет национальной безопасности и обороны украины
РИА Новости: украинская сторона покинула место переговоров с РФ и США в Женеве