20:55 17.02.2026 (обновлено: 21:04 17.02.2026)
Украинская делегация покинула место переговоров с Россией и США в Женеве
ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости. Украинская делегация покинула отель InterContinental Geneva в Женеве, где прошёл первый день переговоров с Россией и США, сообщил РИА Новости диписточник в Женеве.
Кортеж из нескольких машин выехал из отеля InterContinental Geneva в центре Женевы, где 17-18 февраля проходят трёхсторонние переговоры с РФ и США, его сопровождала дипломатическая полиция Женевы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
СМИ: Киев хочет встретиться с представителями ЕС после переговоров в Женеве
Вчера, 19:20
Диписточник подтвердил, что здание покинула украинская делегация. Переговоры длились около 4,5 часов.
Делегацию возглавляет глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). В её состав также входят секретарь СНБО Рустам Умеров, глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, замглавы офиса Зеленского Сергей Кислица и замначальника главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица. Со стороны США в переговорах принимают участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В Киеве запаниковали из-за случившегося на переговорах в Женеве, пишут СМИ
Вчера, 18:42
 
