Рейтинг@Mail.ru
В Женеве завершился первый день переговоров между Россией, США и Украиной - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 17.02.2026 (обновлено: 22:05 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/peregovory-2075057792.html
В Женеве завершился первый день переговоров между Россией, США и Украиной
В Женеве завершился первый день переговоров между Россией, США и Украиной - РИА Новости, 17.02.2026
В Женеве завершился первый день переговоров между Россией, США и Украиной
В Женеве завершился первый день переговоров по урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T20:29:00+03:00
2026-02-17T22:05:00+03:00
в мире
сша
россия
женева (город)
владимир мединский
стив уиткофф
джаред кушнер
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075056843_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_12fb21a1da028647f73be3ccd997cc33.jpg
https://ria.ru/20260217/zelenskiy-2074815132.html
https://ria.ru/20260217/trump-2074802319.html
https://ria.ru/20260210/rossiya-2073319635.html
https://ria.ru/20260217/peregovory-2075043451.html
сша
россия
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075056843_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cef71ec81ef7ea8c0ffbfd373a102f05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, женева (город), владимир мединский, стив уиткофф, джаред кушнер, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Женева (город), Владимир Мединский, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Мирный план США по Украине
В Женеве завершился первый день переговоров между Россией, США и Украиной

РИА Новости: переговоры между Россией, США и Украиной завершились в Женеве

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗдание отеля "Интерконтиненталь" в Женеве, где проходит новый раунд переговоров представителей России, США и Украины
Здание отеля Интерконтиненталь в Женеве, где проходит новый раунд переговоров представителей России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Здание отеля "Интерконтиненталь" в Женеве, где проходит новый раунд переговоров представителей России, США и Украины
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 17 фев — РИА Новости. В Женеве завершился первый день переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
Как рассказал источник, они носили двусторонний и трехсторонний характер и были очень напряженными.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Вашингтон доигрался: Зеленский окончательно потерял страх
Вчера, 08:00
Всего встреча продлилась шесть часов и прошла на русском и английском языках в закрытом для прессы режиме. Сообщалось, что на ней обсудят ключевые параметры урегулирования — военные, политические и гуманитарные. Секретарь СНБО Рустем Умеров утверждал, что Киев поднимет вопрос энергетического перемирия.
Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, американскую — спецпосланник Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Трампу не понравится: Европа и Израиль хотят загребать жар чужими руками
Вчера, 08:00
Издание Economist писало, что внутри украинской переговорной группы зреют разногласия. Она разделилась на две коалиции: одно крыло, возглавляемое Будановым*, считает, что интересам Киева лучше всего послужит скорейшее соглашение под руководством США, и опасается, что окно возможностей для этого может скоро закрыться. Другое все еще может находиться под влиянием бывшего главы администрации Андрея Ермака и не согласно с таким подходом.
Как сообщил РИА Новости источник, к месту саммита также прибыли британцы во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом, они хотели узнать о результатах переговоров.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что по итогам контактов во вторник новостей ждать не стоит, стороны продолжат работу завтра. В Женеве также состоятся встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россия резко усилила позицию в переговорах с США: торга по Украине не будет
10 февраля, 08:00

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В Киеве запаниковали из-за случившегося на переговорах в Женеве, пишут СМИ
Вчера, 18:42
 
В миреСШАРоссияЖенева (город)Владимир МединскийСтив УиткоффДжаред КушнерМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала