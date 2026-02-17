В Женеве завершился первый день переговоров между Россией, США и Украиной

Издание Economist писало, что внутри украинской переговорной группы зреют разногласия. Она разделилась на две коалиции: одно крыло, возглавляемое Будановым*, считает, что интересам Киева лучше всего послужит скорейшее соглашение под руководством США, и опасается, что окно возможностей для этого может скоро закрыться. Другое все еще может находиться под влиянием бывшего главы администрации Андрея Ермака и не согласно с таким подходом.