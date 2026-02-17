Рейтинг@Mail.ru
Переговоры России, США и Украины в Женеве продолжаются - РИА Новости, 17.02.2026
20:07 17.02.2026 (обновлено: 20:13 17.02.2026)
Переговоры России, США и Украины в Женеве продолжаются
Переговоры России, США и Украины по украинскому урегулированию, которые во вторник проходят в Женеве, продолжаются, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 17.02.2026
россия, сша, украина, в мире, женева (город), владимир мединский, стив уиткофф, джаред кушнер, мирный план сша по украине
Россия, США, Украина, В мире, Женева (город), Владимир Мединский, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Мирный план США по Украине
ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости. Переговоры России, США и Украины по украинскому урегулированию, которые во вторник проходят в Женеве, продолжаются, сообщил источник РИА Новости.
"Диалог идет", - сообщил источник агентства, знакомый с ходом переговоров.
В Женеве 17-18 февраля проходят переговоры по урегулированию на Украине. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер также принимают участие во встрече.
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
СМИ: Киев хочет встретиться с представителями ЕС после переговоров в Женеве
Россия США Украина В мире Женева (город) Владимир Мединский Стив Уиткофф Джаред Кушнер Мирный план США по Украине
 
 
