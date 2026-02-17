https://ria.ru/20260217/peregovory-2075054651.html
Переговоры России, США и Украины в Женеве продолжаются
Переговоры России, США и Украины по украинскому урегулированию, которые во вторник проходят в Женеве, продолжаются, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 17.02.2026
