Переговоры в Женеве по Украине идут более четырех часов
Переговоры в Женеве по Украине идут более четырех часов - РИА Новости, 17.02.2026
Переговоры в Женеве по Украине идут более четырех часов
Продолжительность переговоров РФ, США и Украины в Женеве уже превысила четыре часа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.02.2026
Переговоры в Женеве по Украине идут более четырех часов
