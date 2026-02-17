Рейтинг@Mail.ru
Переговоры в Женеве по Украине продолжаются более трех часов - РИА Новости, 17.02.2026
18:57 17.02.2026
Переговоры в Женеве по Украине продолжаются более трех часов
Переговоры в Женеве по Украине продолжаются более трех часов - РИА Новости, 17.02.2026
Переговоры в Женеве по Украине продолжаются более трех часов
Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной в Женеве продолжаются более трех часов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.02.2026
в мире
украина
женева (город)
мирный план сша по украине
россия
украина
женева (город)
россия
в мире, украина, женева (город), мирный план сша по украине, россия
В мире, Украина, Женева (город), Мирный план США по Украине, Россия
Переговоры в Женеве по Украине продолжаются более трех часов

РИА Новости: переговоры РФ, США и Украины в Женеве длятся более 3 часов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖурналисты у здания отеля "Интерконтиненталь" в Женеве, где проходят переговоры представителей России, США и Украины
Журналисты у здания отеля Интерконтиненталь в Женеве, где проходят переговоры представителей России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Журналисты у здания отеля "Интерконтиненталь" в Женеве, где проходят переговоры представителей России, США и Украины
ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости. Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной в Женеве продолжаются более трех часов, передает корреспондент РИА Новости.
Трехсторонняя встреча делегаций началась в 15.55 по московскому времени и длится уже более трех часов.
Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной по вопросам украинского урегулирования проходит в Женеве 17-18 февраля на площадке отеля InterContinental Geneva.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В Киеве запаниковали из-за случившегося на переговорах в Женеве, пишут СМИ
В миреУкраинаЖенева (город)Мирный план США по УкраинеРоссия
 
 
RSS
Архив
