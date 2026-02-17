https://ria.ru/20260217/peregovory-2075046451.html
Переговоры в Женеве по Украине продолжаются более трех часов
Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной в Женеве продолжаются более трех часов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.02.2026
в мире, украина, женева (город), мирный план сша по украине, россия
