В Киеве запаниковали из-за случившегося на переговорах в Женеве, пишут СМИ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:42 17.02.2026 (обновлено: 20:32 17.02.2026)
В Киеве запаниковали из-за случившегося на переговорах в Женеве, пишут СМИ
В Киеве запаниковали из-за случившегося на переговорах в Женеве, пишут СМИ
В Киеве запаниковали из-за случившегося на переговорах в Женеве, пишут СМИ
В Киеве запаниковали из-за возвращения помощника президента России Владимира Мединского в состав делегации на переговорах в Женеве, пишет The New York Times. РИА Новости, 17.02.2026
киев, россия, владимир мединский, рустем умеров, дмитрий песков, российский фонд прямых инвестиций, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине, переговоры по украине в женеве — 2026
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Владимир Мединский, Рустем Умеров, Дмитрий Песков, Российский фонд прямых инвестиций, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
В Киеве запаниковали из-за случившегося на переговорах в Женеве, пишут СМИ

NYT: Киев обеспокоен возвращением Мединского в состав российской делегации

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТрехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Киеве запаниковали из-за возвращения помощника президента России Владимира Мединского в состав делегации на переговорах в Женеве, пишет The New York Times.
"Само появление Мединского — бывшего министра культуры и историка по образованию, который в прошлом году уже вел переговоры с украинской стороной, — многие в Киеве восприняли как тревожный знак", — говорится в публикации.
Журналист у отеля Интерконтиненталь в Женеве перед началом переговоров представителей России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Экс-премьер Украины сделал резкое заявление о переговорах в Женеве
Вчера, 14:54
Как уточняется, представителям Киева кажется, что из-за этого переговоры станут жестче.
Встреча идет уже более двух часов на русском и английском языках в закрытом для прессы режиме. Ранее сообщалось, что на ней обсудят ключевые параметры урегулирования — военные, политические и гуманитарные. Секретарь СНБО Рустем Умеров утверждал, что Киев поднимет вопрос энергетического перемирия.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что по итогам контактов во вторник новостей ждать не стоит, стороны продолжат работу завтра. В Женеве также состоятся встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Зеленский сделал громкое заявление о переговорах в Женеве
16 февраля, 21:44
