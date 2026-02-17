В Киеве запаниковали из-за случившегося на переговорах в Женеве, пишут СМИ

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Киеве запаниковали из-за возвращения помощника президента России Владимира Мединского в состав делегации на переговорах в Женеве, пишет The New York Times.
"Само появление Мединского — бывшего министра культуры и историка по образованию, который в прошлом году уже вел переговоры с украинской стороной, — многие в Киеве восприняли как тревожный знак", — говорится в публикации.
Как уточняется, представителям Киева кажется, что из-за этого переговоры станут жестче.
Встреча идет уже более двух часов на русском и английском языках в закрытом для прессы режиме. Ранее сообщалось, что на ней обсудят ключевые параметры урегулирования — военные, политические и гуманитарные. Секретарь СНБО Рустем Умеров утверждал, что Киев поднимет вопрос энергетического перемирия.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что по итогам контактов во вторник новостей ждать не стоит, стороны продолжат работу завтра. В Женеве также состоятся встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
