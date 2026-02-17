Рейтинг@Mail.ru
Переговоры по Украине в Женеве продолжаются более двух часов - РИА Новости, 17.02.2026
17:57 17.02.2026
Переговоры по Украине в Женеве продолжаются более двух часов
Трехсторонние переговоры между РФ, США и Украиной в Женеве по украинскому урегулированию продолжаются более двух часов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.02.2026
ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости. Трехсторонние переговоры между РФ, США и Украиной в Женеве по украинскому урегулированию продолжаются более двух часов, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча началась в 15.55 по московскому времени и длится уже более двух часов.
Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной по вопросам украинского урегулирования проходит в Женеве 17-18 февраля на площадке отеля InterContinental Geneva.
