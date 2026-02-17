https://ria.ru/20260217/peregovory-2075030551.html
Переговоры по Украине в Женеве продолжаются более двух часов
Трехсторонние переговоры между РФ, США и Украиной в Женеве по украинскому урегулированию продолжаются более двух часов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.02.2026
