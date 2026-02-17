Появились подробности об отеле в Женеве, где проходят переговоры по Украине

ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости. Двухдневные переговоры в Женеве делегаций РФ, США и Украины по урегулированию украинского кризиса проходят в отеле Intercontinental, который уже более 60 лет принимает различные саммиты и встречи на высшем уровне, следует из данных, размещенных на сайте отеля.
Пятизвездочный отель был построен в 1964 году и является самым большим гостиничным комплексом в Женеве. В отеле 333 номера, в том числе 56 люксов и 16 конференц-залов. За прошедшие годы в отеле состоялся ряд исторических встреч на высшем уровне.
В 1973-1978 годах там проходили регулярные консультации по ближневосточному конфликту, в том числе с участием глав внешнеполитических ведомств СССР и США Андрея Громыко и Генри Киссинджера. А более 40 лет назад, в 1985 году в отеле состоялась первая личная встреча генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана, на которой стороны обсуждали вопросы сокращения ядерных вооружений.
В 2009 году там состоялась первая встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Хиллари Клинтон, на которой она подарила российскому министру кнопку, которая должна была символизировать перезагрузку отношений между двумя странами. Однако по ошибке американцы написали на кнопке не "перезагрузка", а "перегрузка".
В апреле 2014 года отель принимал четырехсторонние переговоры РФ - США - Украина - ЕС на министерском уровне. Бывший тогда госсекретарем США Джон Керри по итогам заявлял, что участники договорились о шагах, направленных на деэскалацию ситуации на Украине.
Помимо политиков и дипломатов, в отеле в разное время останавливались итальянская киноактриса Софи Лорен, итальянский кинопродюссер Карло Понти и британская принцесса Диана.