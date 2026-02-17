"Может уничтожить". Слова лидеров ЕС о России вызвали переполох в Сети

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Читатели испанского издания El País раскритиковали заявления лидеров ЕС о переговорах с Россией.
Ранее в газете опубликовали статью о том, что в Евросоюзе появились разногласия на фоне того, что Франция и Италия выступают за возобновление диалога с Москвой, а Великобритания и Германия отвергают эту идею.
"Какое милое признание. Потратив миллиарды евро и спровоцировав экономическое истощение, обеднение граждан и затянувший конфликт, гениальные европейские стратеги обнаружили, что, возможно, им нужны переговоры", — обрушился с критикой другой пользователь.
"Как далека европейская мечта. Бедная Европа!" — заключили читатели.
В последнее время лидеры стран Евросоюза все чаще говорят о необходимости возобновить диалог с Москвой. В январе канцлер Германии Фридрих Мерц не только выразил надежду на восстановление отношений, но и назвал Россию европейской страной. Перед этим к переговорам призвал также и президент Франции Эммануэль Макрон. Глава российского МИД Сергей Лавров расценил его заявление как работу на публику.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин готов к восстановлению контактов. При этом возможная встреча на высшем уровне должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, подчеркивал он.
