"Может уничтожить". Слова лидеров ЕС о России вызвали переполох в Сети - РИА Новости, 17.02.2026
17:19 17.02.2026 (обновлено: 21:38 17.02.2026)
"Может уничтожить". Слова лидеров ЕС о России вызвали переполох в Сети
"Может уничтожить". Слова лидеров ЕС о России вызвали переполох в Сети
Читатели испанского издания El País раскритиковали заявления лидеров ЕС о переговорах с Россией. РИА Новости, 17.02.2026
в мире, россия, германия, франция, эммануэль макрон, фридрих мерц, евросоюз, сергей лавров
В мире, Россия, Германия, Франция, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Евросоюз, Сергей Лавров

"Может уничтожить". Слова лидеров ЕС о России вызвали переполох в Сети

© AP Photo / Thomas KrychВладимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Thomas Krych
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Читатели испанского издания El País раскритиковали заявления лидеров ЕС о переговорах с Россией.
Ранее в газете опубликовали статью о том, что в Евросоюзе появились разногласия на фоне того, что Франция и Италия выступают за возобновление диалога с Москвой, а Великобритания и Германия отвергают эту идею.
"Европа — это безнадежный случай. ЕС сомневается по поводу переговоров, но без колебаний подчинился Байдену в его авантюре и посылал оружие и деньги несчастной Украине, чтобы устроить там самоубийственную войну", — отметил один из читателей.
"Какое милое признание. Потратив миллиарды евро и спровоцировав экономическое истощение, обеднение граждан и затянувший конфликт, гениальные европейские стратеги обнаружили, что, возможно, им нужны переговоры", — обрушился с критикой другой пользователь.
"Англия и Германия, похоже, забыли, что Россия может уничтожить всю Европу в мгновение ока. <…> Россию нельзя победить силой. Это факт", — подчеркнул третий.
"Как далека европейская мечта. Бедная Европа!" — заключили читатели.
В последнее время лидеры стран Евросоюза все чаще говорят о необходимости возобновить диалог с Москвой. В январе канцлер Германии Фридрих Мерц не только выразил надежду на восстановление отношений, но и назвал Россию европейской страной. Перед этим к переговорам призвал также и президент Франции Эммануэль Макрон. Глава российского МИД Сергей Лавров расценил его заявление как работу на публику.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин готов к восстановлению контактов. При этом возможная встреча на высшем уровне должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, подчеркивал он.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
