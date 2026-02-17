https://ria.ru/20260217/peregovory-2075002078.html
Иран и США договорились продолжить переговоры, пишут СМИ
Иран и США договорились продолжить переговоры о деталях соглашения после того, как стороны проведут консультации в своих столицах, передает иранское агентство... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T16:54:00+03:00
2026-02-17T16:54:00+03:00
2026-02-17T16:56:00+03:00
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Стив Уиткофф
IRNA: Иран и США продолжат переговоры, достигли понимания по ряду тем