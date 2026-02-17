Рейтинг@Mail.ru
Иран и США договорились продолжить переговоры, пишут СМИ - РИА Новости, 17.02.2026
16:54 17.02.2026 (обновлено: 16:56 17.02.2026)
Иран и США договорились продолжить переговоры, пишут СМИ
Иран и США договорились продолжить переговоры, пишут СМИ - РИА Новости, 17.02.2026
Иран и США договорились продолжить переговоры, пишут СМИ
Иран и США договорились продолжить переговоры о деталях соглашения после того, как стороны проведут консультации в своих столицах, передает иранское агентство... РИА Новости, 17.02.2026
в мире
сша
иран
тегеран (город)
аббас аракчи
стив уиткофф
сша
иран
тегеран (город)
Иран и США договорились продолжить переговоры, пишут СМИ

IRNA: Иран и США продолжат переговоры, достигли понимания по ряду тем

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 17 фев – РИА Новости. Иран и США договорились продолжить переговоры о деталях соглашения после того, как стороны проведут консультации в своих столицах, передает иранское агентство IRNA.
"Стороны (Иран и США – ред.) договорились продолжить переговоры о деталях после того, как будут проведены консультации в их столицах", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Глава МИД Ирана рассказал о прошедших переговорах с США
Вчера, 16:53
Отмечается, что Тегеран и Вашингтон достигли взаимопонимания по ряду общих тем.
Ирано-американские переговоры по ядерному досье Тегерана прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Предыдущий раунд переговоров прошел 6 февраля при посредничестве Омана в столице этой страны - Маскате, став первым после многомесячной паузы в диалоге сторон, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года.
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
МИД Ирана рассказал о роли МАГАТЭ в соглашении между Ираном и США по атому
Вчера, 14:24
 
