Источник рассказал, на каких языках идут переговоры по Украине в Женеве
Источник рассказал, на каких языках идут переговоры по Украине в Женеве
Открывшиеся во вторник переговоры по Украине в Женеве идут на русском и английском языках, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 17.02.2026
Участники переговоров по Украине общаются на русском и английском языках