В Женеве проходят переговоры по Украине
В отеле InterContinental в Женеве проходят мирные переговоры Москвы, Вашингтона и Киева. РИА Новости, 17.02.2026
РИА Новости: в Женеве проходят мирные переговоры РФ, США и Украины
ЖЕНЕВА, 17 фев — РИА Новости. В отеле InterContinental в Женеве проходят мирные переговоры Москвы, Вашингтона и Киева.
Встреча идет уже более четырех часов на русском и английском языках в закрытом для прессы режиме. Сообщалось, что на ней обсудят ключевые параметры урегулирования — военные, политические и гуманитарные. Секретарь СНБО Рустем Умеров утверждал, что Киев поднимет вопрос энергетического перемирия.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, американскую — спецпосланник Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
Как сообщил РИА Новости источник, к месту саммита прибыли британцы во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом, они хотят узнать о результатах переговоров. За встречей также наблюдают Германия, Франция и Италия.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что по итогам контактов во вторник новостей ждать не стоит: стороны продолжат работу завтра. В Женеве
также состоятся встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби
прошли закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске
, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.