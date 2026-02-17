Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии призвали учесть красные линии России на переговорах в Женеве
15:53 17.02.2026
В Финляндии призвали учесть красные линии России на переговорах в Женеве
В Финляндии призвали учесть красные линии России на переговорах в Женеве
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал учесть красные линии России на переговорах в Женеве, включая отказ от членства Украины в НАТО. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T15:53:00+03:00
2026-02-17T15:53:00+03:00
В Финляндии призвали учесть красные линии России на переговорах в Женеве

Финский политик Мема призвал учесть красные линии России на переговорах в Женеве

© AP Photo / David GoldmanФинский флаг на судне близ Нуука, Гренландия
Финский флаг на судне близ Нуука, Гренландия - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / David Goldman
Финский флаг на судне близ Нуука, Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал учесть красные линии России на переговорах в Женеве, включая отказ от членства Украины в НАТО.
"Необходимо устранить коренные причины этого конфликта... (а также подтвердить - ред.) абсолютный отказ Украины от членства в НАТО. Хотя я желаю успеха сегодняшним переговорам в Женеве, я по-прежнему скептически отношусь к намерениям НАТО в отношении Украины", - написал он в соцсети X.
Мема считает, что вступление Украины в НАТО является "самой большой красной линией России".
Переговоры РФ, США и Украины по украинскому урегулированию пройдут в Женеве 17-18 февраля.
Помощник президента России Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Русские начинают": в США отреагировали на участие Мединского в переговорах
Вчера, 06:52
 
Заголовок открываемого материала