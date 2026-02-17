https://ria.ru/20260217/peregovory-2074982012.html
В Финляндии призвали учесть красные линии России на переговорах в Женеве
В Финляндии призвали учесть красные линии России на переговорах в Женеве
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал учесть красные линии России на переговорах в Женеве, включая отказ от членства Украины в НАТО. РИА Новости, 17.02.2026
В Финляндии призвали учесть красные линии России на переговорах в Женеве
Финский политик Мема призвал учесть красные линии России на переговорах в Женеве