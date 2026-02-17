Переговоры по Украине в Женеве вряд ли будут простыми, считает Карасин

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Переговоры в Женеве по украинскому урегулированию вряд ли будут простыми, как того ожидает президент США Дональд Трамп, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
"Дай Бог, чтобы так это и было. Но я не очень в это верю. Я считаю, что любые переговоры, а особенно по такой важной международной теме, как урегулирование кризиса на Украине, не могут быть простыми просто в силу того, что сам режим Зеленского является продуктом деятельности Запада и максимально пытается противостоять всему русскому и российскому", – сказал Карасин aif.ru.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждения мира на Украине продолжатся 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер будут на встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве.
В понедельник источник РИА Новости заявил, что на переговорах в Женеве по Украине планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования - как военных, так и политических и гуманитарных.