Переговоры по Украине в Женеве вряд ли будут простыми, считает Карасин - РИА Новости, 17.02.2026
15:05 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/peregovory-2074969867.html
2026-02-17T15:05:00+03:00
2026-02-17T15:05:00+03:00
© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Переговоры в Женеве по украинскому урегулированию вряд ли будут простыми, как того ожидает президент США Дональд Трамп, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Ранее Трамп выразил мнение, что предстоящие в Женеве переговоры по украинскому урегулированию будут простыми.
