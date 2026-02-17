Переговоры по Украине в Женеве вряд ли будут простыми, считает Карасин

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Переговоры в Женеве по украинскому урегулированию вряд ли будут простыми, как того ожидает президент США Дональд Трамп, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

В понедельник источник РИА Новости заявил, что на переговорах в Женеве по Украине планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования - как военных, так и политических и гуманитарных.