Российская делегация прибыла на площадку, где пройдут переговоры по Украине

ЖЕНЕВА, 17 фев — РИА Новости. Российская делегация прибыла к отелю InterContinental в Женеве, где пройдут переговоры по Украине, сообщил корреспондент РИА Новости.

Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова. Он примет участие и в новой встрече.