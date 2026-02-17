Рейтинг@Mail.ru
Российская делегация прибыла на площадку, где пройдут переговоры по Украине - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 17.02.2026 (обновлено: 19:21 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/peregovory-2074968420.html
Российская делегация прибыла на площадку, где пройдут переговоры по Украине
Российская делегация прибыла на площадку, где пройдут переговоры по Украине - РИА Новости, 17.02.2026
Российская делегация прибыла на площадку, где пройдут переговоры по Украине
Российская делегация прибыла к отелю InterContinental в Женеве, где пройдут переговоры по Украине, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T14:58:00+03:00
2026-02-17T19:21:00+03:00
украина
женева (город)
россия
в мире
сша
владимир мединский
дмитрий песков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074975949_0:154:3071:1881_1920x0_80_0_0_ca623abfcd605631dff794302d080d0d.jpg
https://ria.ru/20260210/rossiya-2073319635.html
https://ria.ru/20260217/zelenskiy-2074815132.html
украина
женева (город)
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Прибытие российской делегации на переговоры по Украине
Прибытие российской делегации на переговоры по Украине
2026-02-17T14:58
true
PT1M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074975949_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b550cdc71eac32f8ed0df00203809cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, женева (город), россия, в мире, сша, владимир мединский, дмитрий песков, мирный план сша по украине, переговоры по украине в женеве — 2026, игорь костюков (генштаб)
Украина, Женева (город), Россия, В мире, США, Владимир Мединский, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026, Игорь Костюков (Генштаб)
Российская делегация прибыла на площадку, где пройдут переговоры по Украине

Делегация РФ прибыла на площадку в Женеве, где пройдут переговоры по Украине

© REUTERS / Pierre AlbouyОтель InterContinental в Женеве перед началом переговоров представителей России, США и Украины
Отель InterContinental в Женеве перед началом переговоров представителей России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© REUTERS / Pierre Albouy
Отель InterContinental в Женеве перед началом переговоров представителей России, США и Украины
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 17 фев — РИА Новости. Российская делегация прибыла к отелю InterContinental в Женеве, где пройдут переговоры по Украине, сообщил корреспондент РИА Новости.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что по итогам контактов во вторник новостей ждать не стоит, стороны продолжат работу завтра.
Переговоры делегаций России, США и Украины пройдут в закрытом формате. На них обсудят ключевые параметры урегулирования — военные, политические и гуманитарные. Москву на встрече представят более 20 человек во главе с помощником президента Владимиром Мединским. Возможны двусторонние контакты с представителями Киева.
Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова. Он примет участие и в новой встрече.
В Женеве также состоятся переговоры рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россия резко усилила позицию в переговорах с США: торга по Украине не будет
10 февраля, 08:00

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Вашингтон доигрался: Зеленский окончательно потерял страх
Вчера, 08:00
 
УкраинаЖенева (город)РоссияВ миреСШАВладимир МединскийДмитрий ПесковМирный план США по УкраинеПереговоры по Украине в Женеве — 2026Игорь Костюков (Генштаб)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала