Российская делегация прибыла на площадку, где пройдут переговоры по Украине

ЖЕНЕВА, 17 фев — РИА Новости. Российская делегация прибыла к отелю InterContinental в Женеве, где пройдут переговоры по Украине, сообщил корреспондент РИА Новости.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что по итогам контактов во вторник новостей ждать не стоит, стороны продолжат работу завтра.
Переговоры делегаций России, США и Украины пройдут в закрытом формате. На них обсудят ключевые параметры урегулирования — военные, политические и гуманитарные. Москву на встрече представят более 20 человек во главе с помощником президента Владимиром Мединским. Возможны двусторонние контакты с представителями Киева.
Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова. Он примет участие и в новой встрече.
В Женеве также состоятся переговоры рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.