В Кремле ответили на вопрос о точном времени начала переговоров по Украине
12:25 17.02.2026
В Кремле ответили на вопрос о точном времени начала переговоров по Украине
В Кремле ответили на вопрос о точном времени начала переговоров по Украине
в мире
в мире, украина, женева (город), россия, дмитрий песков, переговоры по украине в женеве — 2026, владимир мединский, стив уиткофф
В мире, Украина, Женева (город), Россия, Дмитрий Песков, Переговоры по Украине в Женеве — 2026, Владимир Мединский, Стив Уиткофф
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОтель "Интерконтиненталь" в Женеве перед началом переговоров представителей России, США и Украины
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Отель "Интерконтиненталь" в Женеве перед началом переговоров представителей России, США и Украины
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Вопрос о точном времени начала переговоров по Украине в Женеве стороны решают на месте, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они (переговорные группы - ред.) решают на месте", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Песков подтвердил, что обсуждение урегулирования на Украине продолжится 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер будут на встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве.
В понедельник источник РИА Новости заявил, что на переговорах в Женеве по Украине планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования - как военных, так и политических и гуманитарных.
Женева, Швейцария - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Источник раскрыл детали предстоящих переговоров в Женеве по Украине
16 февраля, 15:21
 
