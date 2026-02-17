https://ria.ru/20260217/peregovory-2074925245.html
В Кремле ответили на вопрос о точном времени начала переговоров по Украине
В Кремле ответили на вопрос о точном времени начала переговоров по Украине - РИА Новости, 17.02.2026
В Кремле ответили на вопрос о точном времени начала переговоров по Украине
Вопрос о точном времени начала переговоров по Украине в Женеве стороны решают на месте, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T12:25:00+03:00
2026-02-17T12:25:00+03:00
2026-02-17T12:30:00+03:00
в мире
украина
женева (город)
россия
дмитрий песков
переговоры по украине в женеве — 2026
владимир мединский
стив уиткофф
украина
женева (город)
россия
В Кремле ответили на вопрос о точном времени начала переговоров по Украине
Песков: вопрос о времени начала переговоров в Женеве стороны решают на месте