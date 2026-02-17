Отель "Интерконтиненталь" в Женеве перед началом переговоров представителей России, США и Украины

В Кремле ответили на вопрос о точном времени начала переговоров по Украине

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Вопрос о точном времени начала переговоров по Украине в Женеве стороны решают на месте, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они (переговорные группы - ред.) решают на месте", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.