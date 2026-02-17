Журналист у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве перед началом переговоров России, США и Украины

Песков рассказал, когда начнутся переговоры по Украине в Женеве

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Трехсторонняя встреча по Украине в Женеве начнется в ближайшее время, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

« "В течение пары часов точно начнутся (переговоры. — Прим. ред.)", — рассказал он.

Песков подчеркнул, что по итогам контактов во вторник новостей ждать не стоит, стороны продолжат работу завтра.

Переговоры делегаций России, США и Украины пройдут в закрытом формате. На них обсудят ключевые параметры урегулирования — военные, политические и гуманитарные. Может быть затронута и тема Запорожской АЭС . Москву на встрече представят более двадцати человек во главе с помощником президента Владимиром Мединским. Возможны двусторонние контакты с представителями Киева.

Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова. Он примет участие и в новой встрече.

В Женеве также состоятся встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда участники обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".