Песков рассказал, когда начнутся переговоры по Украине в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
12:22 17.02.2026 (обновлено: 12:49 17.02.2026)
Песков рассказал, когда начнутся переговоры по Украине в Женеве
Трехсторонняя встреча по Украине в Женеве начнется в ближайшее время, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.02.2026
Российская делегация во главе с Мединским приехала в отель перед началом переговоров
Российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским приехала в отель перед началом переговоров РФ, США и Украины в Женеве
Песков рассказал, когда начнутся переговоры по Украине в Женеве

Песков: переговоры по Украине в Женеве начнутся в течение пары часов

Журналист у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве перед началом переговоров России, США и Украины
Журналист у отеля Интерконтиненталь в Женеве перед началом переговоров России, США и Украины
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Журналист у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве перед началом переговоров России, США и Украины
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Трехсторонняя встреча по Украине в Женеве начнется в ближайшее время, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«

"В течение пары часов точно начнутся (переговоры. — Прим. ред.)", — рассказал он.

Песков подчеркнул, что по итогам контактов во вторник новостей ждать не стоит, стороны продолжат работу завтра.
Переговоры делегаций России, США и Украины пройдут в закрытом формате. На них обсудят ключевые параметры урегулирования — военные, политические и гуманитарные. Может быть затронута и тема Запорожской АЭС. Москву на встрече представят более двадцати человек во главе с помощником президента Владимиром Мединским. Возможны двусторонние контакты с представителями Киева.
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов на борту самолета Air Force One во время полета из Уэст-Палм-Бич, Флорида. 17 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Трехсторонняя встреча по Украине в Женеве будет значительной, заявил Трамп
Вчера, 03:40
Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова. Он примет участие и в новой встрече.
В Женеве также состоятся встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россия резко усилила позицию в переговорах с США: торга по Украине не будет
10 февраля, 08:00

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда участники обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Вашингтон доигрался: Зеленский окончательно потерял страх
Вчера, 08:00
 
Украина, Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026, В мире, Дмитрий Песков, Женева (город), Россия, США, Владимир Мединский, Кирилл Дмитриев, Запорожская АЭС
 
 
