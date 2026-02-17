В Женеве стартовал новый раунд непрямых переговоров между США и Ираном

ЖЕНЕВА, 17 фев — РИА Новости. В Женеве начался второй раунд непрямых переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе, передает гостелерадиокомпания IRIB.
По информации агентства Tasnim, Тегеран настаивает на полной отмене санкций и хочет обсудить меры выстраивания доверия по отношению к иранскому ядерному досье.
Как рассказал РИА Новости источник в Исламской республике, Иран четко обозначил "красные линии": диалог возможен только по ядерной тематике, отказ от обогащения урана, региональная повестка и вопрос об иранских ракетах не обсуждаются. Тегеран готов рассматривать только те американские предложения, которые касаются ядерной программы и снятия санкций.
Переговоры проходят в посольстве Омана. Иранскую делегацию возглавляет глава МИД Аббас Аракчи, американскую — спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Предыдущий раунд прошел 6 февраля в столице Омана Маскате — это были первые контакты после многомесячной паузы, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года.