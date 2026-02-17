В Женеве стартовал новый раунд непрямых переговоров между США и Ираном

По информации агентства Tasnim, Тегеран настаивает на полной отмене санкций и хочет обсудить меры выстраивания доверия по отношению к иранскому ядерному досье.

Как рассказал РИА Новости источник в Исламской республике, Иран четко обозначил "красные линии": диалог возможен только по ядерной тематике, отказ от обогащения урана, региональная повестка и вопрос об иранских ракетах не обсуждаются. Тегеран готов рассматривать только те американские предложения, которые касаются ядерной программы и снятия санкций.