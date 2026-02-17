Рейтинг@Mail.ru
В Женеве открылся пресс-центр для журналистов, освещающих переговоры
12:05 17.02.2026
В Женеве открылся пресс-центр для журналистов, освещающих переговоры
В Женеве начал работу пресс-центр для журналистов, освещающих переговоры на Украине, передаёт корреспондент РИА Новости.
ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости. В Женеве начал работу пресс-центр для журналистов, освещающих переговоры на Украине, передаёт корреспондент РИА Новости.
В понедельник МИД Швейцарии сообщил, что переговоры делегаций России, США и Украины пройдут в закрытом режиме.
При этом МИД конфедерации предоставил в распоряжение журналистов помещение для работы во время переговоров.
Оно расположено неподалеку от отеля InterContinental, где должны состояться встречи. При этом напротив отеля полиция оборудовала небольшой навес для представителей СМИ, где они могут укрыться от дождя.
В МИД заранее предупредили, что количество мест в пресс-центре будет ограничено. Это небольшое подвальное помещение, где в несколько рядов установлены офисные столы, есть розетки.
Утром во вторник перед открытием пресс-центра там уже собрались журналисты.
Многие выразили недовольство тем, что журналистов не пустили в отель, где будут проходить переговоры. По их словам, на других встречах на высоком уровне МИД конфедерации организовывал пресс-центр прямо в здании отеля.
