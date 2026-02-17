https://ria.ru/20260217/peregovory-2074920142.html
В Женеве открылся пресс-центр для журналистов, освещающих переговоры
В Женеве открылся пресс-центр для журналистов, освещающих переговоры - РИА Новости, 17.02.2026
В Женеве открылся пресс-центр для журналистов, освещающих переговоры
В Женеве начал работу пресс-центр для журналистов, освещающих переговоры на Украине, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T12:05:00+03:00
2026-02-17T12:05:00+03:00
2026-02-17T12:12:00+03:00
в мире
женева (город)
россия
украина
мирный план сша по украине
переговоры по украине в женеве — 2026
швейцария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074919399_0:227:3060:1948_1920x0_80_0_0_a9e5c2cfbc4216f3f8d3c47d38b453fd.jpg
https://ria.ru/20260217/peregovory-2074848938.html
https://ria.ru/20260217/zelenskiy-2074914247.html
женева (город)
россия
украина
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074919399_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_babe6b799e61c17767334ea709166646.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, женева (город), россия, украина, мирный план сша по украине, переговоры по украине в женеве — 2026, швейцария
В мире, Женева (город), Россия, Украина, Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026, Швейцария
В Женеве открылся пресс-центр для журналистов, освещающих переговоры
РИА Новости: в Женеве открылся пресс-центр для освещающих переговоры журналистов
ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости. В Женеве начал работу пресс-центр для журналистов, освещающих переговоры на Украине, передаёт корреспондент РИА Новости.
В понедельник МИД Швейцарии
сообщил, что переговоры делегаций России
, США
и Украины
пройдут в закрытом режиме.
При этом МИД конфедерации предоставил в распоряжение журналистов помещение для работы во время переговоров.
Оно расположено неподалеку от отеля InterContinental, где должны состояться встречи. При этом напротив отеля полиция оборудовала небольшой навес для представителей СМИ, где они могут укрыться от дождя.
В МИД заранее предупредили, что количество мест в пресс-центре будет ограничено. Это небольшое подвальное помещение, где в несколько рядов установлены офисные столы, есть розетки.
Утром во вторник перед открытием пресс-центра там уже собрались журналисты.
Многие выразили недовольство тем, что журналистов не пустили в отель, где будут проходить переговоры. По их словам, на других встречах на высоком уровне МИД конфедерации организовывал пресс-центр прямо в здании отеля.