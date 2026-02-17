Делегации России и США прибыли в Женеву на переговоры по Украине

Автомобиль у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве перед началом переговоров России, США и Украины

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российская и американская делегации прибыли в Женеву на трехсторонние переговоры по Украине.

Представители США уже приехали в отель InterContinental, где пройдет встреча. По данным источника РИА Новости, она начнется после 14:00 мск.

Переговоры пройдут в закрытом формате. На них обсудят ключевые параметры урегулирования — военные, политические и гуманитарные. Может быть затронута и тема Запорожской АЭС . Москву на встрече представят более 20 человек во главе с помощником президента Владимиром Мединским. Возможны двусторонние контакты с представителями Киева.

В Женеве также пройдут встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, президент Владимир Путин дал членам делегации инструкции по переговорам.

Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова. Он примет участие и в новой встрече.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда участники обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".