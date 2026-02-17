Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал о планируемом времени начала переговоров в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 17.02.2026 (обновлено: 11:16 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/peregovory-2074899762.html
Источник рассказал о планируемом времени начала переговоров в Женеве
Источник рассказал о планируемом времени начала переговоров в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
Источник рассказал о планируемом времени начала переговоров в Женеве
Российская делегация планирует начать трехсторонние переговоры в Женеве по Украине после 14.00 по московскому времени, сообщил источник РИА Новости на площадке... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T11:13:00+03:00
2026-02-17T11:16:00+03:00
женева (город)
россия
украина
дмитрий песков
владимир мединский
михаил галузин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870794875_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_7a6714c0419e598da0886c573722257a.jpg
https://ria.ru/20260217/peregovory-2074848938.html
женева (город)
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870794875_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_bd99607b0f1079e9d0743cc4e98d3b29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
женева (город), россия, украина, дмитрий песков, владимир мединский, михаил галузин, мирный план сша по украине
Женева (город), Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Мирный план США по Украине
Источник рассказал о планируемом времени начала переговоров в Женеве

РИА Новости: РФ планирует начать переговоры в Женеве после 14.00

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖенева, Швейцария
Женева, Швейцария - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Женева, Швейцария. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости. Российская делегация планирует начать трехсторонние переговоры в Женеве по Украине после 14.00 по московскому времени, сообщил источник РИА Новости на площадке переговоров.
"В 12.30 (по местному времени, 14.30 мск - ред.) начнут", - сказал источник.
Переговоры РФ, США и Украины по украинскому урегулированию пройдут в Женеве 17-18 февраля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица.
Помощник президента России Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Русские начинают": в США отреагировали на участие Мединского в переговорах
Вчера, 06:52
 
Женева (город)РоссияУкраинаДмитрий ПесковВладимир МединскийМихаил ГалузинМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала