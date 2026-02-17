https://ria.ru/20260217/peregovory-2074899762.html
Источник рассказал о планируемом времени начала переговоров в Женеве
Источник рассказал о планируемом времени начала переговоров в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
Источник рассказал о планируемом времени начала переговоров в Женеве
Российская делегация планирует начать трехсторонние переговоры в Женеве по Украине после 14.00 по московскому времени, сообщил источник РИА Новости на площадке... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T11:13:00+03:00
2026-02-17T11:13:00+03:00
2026-02-17T11:16:00+03:00
женева (город)
россия
украина
дмитрий песков
владимир мединский
михаил галузин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870794875_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_7a6714c0419e598da0886c573722257a.jpg
https://ria.ru/20260217/peregovory-2074848938.html
женева (город)
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870794875_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_bd99607b0f1079e9d0743cc4e98d3b29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
женева (город), россия, украина, дмитрий песков, владимир мединский, михаил галузин, мирный план сша по украине
Женева (город), Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Мирный план США по Украине
Источник рассказал о планируемом времени начала переговоров в Женеве
РИА Новости: РФ планирует начать переговоры в Женеве после 14.00