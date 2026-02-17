Рейтинг@Mail.ru
СМИ: министр армии США прибыл в Женеву для участия в переговорах - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 17.02.2026 (обновлено: 11:17 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/peregovory-2074896166.html
СМИ: министр армии США прибыл в Женеву для участия в переговорах
СМИ: министр армии США прибыл в Женеву для участия в переговорах - РИА Новости, 17.02.2026
СМИ: министр армии США прибыл в Женеву для участия в переговорах
Министр армии США Дэниел Дрисколл и главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич находятся в Женеве для участия в переговорах... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T11:07:00+03:00
2026-02-17T11:17:00+03:00
в мире
сша
европа
украина
нато
женева (город)
дмитрий песков
владимир мединский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737055604_0:103:3097:1845_1920x0_80_0_0_bdfe78732c76df44bda0db4b6a0960d9.jpg
https://ria.ru/20260217/peregovory-2074848938.html
сша
европа
украина
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737055604_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fdca9a0833c23d8b30682362bdf6b673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, украина, нато, женева (город), дмитрий песков, владимир мединский, стив уиткофф, мирный план сша по украине
В мире, США, Европа, Украина, НАТО, Женева (город), Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
СМИ: министр армии США прибыл в Женеву для участия в переговорах

CNN: Дрисколл прибыл в Женеву для участия в переговорах по Украине

© AP Photo / Markus SchreiberШвейцарский флаг на Женевском озере в Женеве
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Министр армии США Дэниел Дрисколл и главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич находятся в Женеве для участия в переговорах по Украине, утверждает репортёр телеканала CNN Хейли Бритцки со ссылкой на источники.
"Министр армии Дэн Дрисколл и генерал Алексус Гринкевич находятся в Женеве с американской делегацией для участия в переговорах по Украине и России", - написала Бритцки в соцсети Х.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 февраля подтвердил, что обсуждение урегулирования на Украине продолжится 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер также примут участие во встрече по урегулированию во вторник в Женеве.
Помощник президента России Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Русские начинают": в США отреагировали на участие Мединского в переговорах
Вчера, 06:52
 
В миреСШАЕвропаУкраинаНАТОЖенева (город)Дмитрий ПесковВладимир МединскийСтив УиткоффМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала