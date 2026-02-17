https://ria.ru/20260217/peregovory-2074896166.html
СМИ: министр армии США прибыл в Женеву для участия в переговорах
СМИ: министр армии США прибыл в Женеву для участия в переговорах
СМИ: министр армии США прибыл в Женеву для участия в переговорах
Министр армии США Дэниел Дрисколл и главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич находятся в Женеве для участия в переговорах... РИА Новости, 17.02.2026
СМИ: министр армии США прибыл в Женеву для участия в переговорах
CNN: Дрисколл прибыл в Женеву для участия в переговорах по Украине