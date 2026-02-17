Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Украине

ЖЕНЕВА, 17 фев — РИА Новости. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским приехала в отель в Женеве перед началом переговоров по Украине.

Представители Москвы прибыли в Швейцарию рано утром. По данным источника РИА Новости, встреча делегаций России, Украины и Штатов начнется после 14:00 мск.

Переговоры пройдут в закрытом формате. На них обсудят ключевые параметры урегулирования — военные, политические и гуманитарные. Может быть затронута и тема Запорожской АЭС . Москву на встрече представят более 20 человек. Возможны двусторонние контакты с представителями Киева.

В Женеве также пройдут встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, президент Владимир Путин дал членам делегации инструкции по переговорам.

Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова. Он примет участие и в новой встрече.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда участники обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".