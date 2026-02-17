В Турции заявили о попытке Европы сорвать переговоры по Украине в Женеве

АНКАРА, 17 фев— РИА Новости. Европейские страны могут предпринять шаги, способные осложнить переговорный трек России, США и Украины в Женеве, при этом позиция Вашингтона станет ключевым фактором в противодействии подобным попыткам, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил турецкий политический аналитик, исследователь Восточной Европы Ниджат Сезгин.
"Европа будет делать всё возможное, чтобы скорректировать или замедлить переговорный тренд в Женеве. Однако именно позиция Вашингтона во многом станет определяющей — либо процесс продолжится, либо он столкнётся с серьёзными препятствиями", — заявил собеседник агентства.
По оценке Сезгина, часть европейских элит опасается формата, в котором ключевые параметры урегулирования согласовываются при доминирующей роли Москвы и Вашингтона. Он считает, что Брюссель стремится сохранить влияние на архитектуру будущего соглашения и избежать ситуации, при которой Европа окажется лишь сторонним наблюдателем.
Аналитик полагает, что внутриполитические расчёты в странах ЕС могут подталкивать их к более жёсткой риторике. По его мнению, демонстрация принципиальности по украинскому вопросу используется как инструмент внутренней консолидации и способ избежать обвинений в уступках.
В то же время Сезгин подчёркивает, что решающим фактором остаётся позиция США. Он считает, что если Вашингтон будет последовательно поддерживать переговорный формат и компромиссную повестку, европейские попытки изменить динамику процесса окажутся ограниченными.