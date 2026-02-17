В Турции заявили о попытке Европы сорвать переговоры по Украине в Женеве

«

"Европа будет делать всё возможное, чтобы скорректировать или замедлить переговорный тренд в Женеве. Однако именно позиция Вашингтона во многом станет определяющей — либо процесс продолжится, либо он столкнётся с серьёзными препятствиями", — заявил собеседник агентства.