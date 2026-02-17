Рейтинг@Mail.ru
Борт с российской делегацией для переговоров по Украине летит над ЕС
07:00 17.02.2026 (обновлено: 07:01 17.02.2026)
Борт с российской делегацией для переговоров по Украине летит над ЕС
Борт с российской делегацией для переговоров по Украине летит над ЕС - РИА Новости, 17.02.2026
Борт с российской делегацией для переговоров по Украине летит над ЕС
Спецборт с делегацией РФ на переговоры в Женеве вошел в воздушное пространство Евросоюза, он находится в небе над Италией, выяснило РИА Новости на основе данных РИА Новости, 17.02.2026
Борт с российской делегацией для переговоров по Украине летит над ЕС

Борт с российской делегацией для переговоров по Украине летит над Италией

Отель "Интерконтиненталь" в Женеве, где 17-18 февраля пройдет новый раунд переговоров представителей России, Украины и США
Отель Интерконтиненталь в Женеве, где 17-18 февраля пройдет новый раунд переговоров представителей России, Украины и США
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Отель "Интерконтиненталь" в Женеве, где 17-18 февраля пройдет новый раунд переговоров представителей России, Украины и США. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Спецборт с делегацией РФ на переговоры в Женеве вошел в воздушное пространство Евросоюза, он находится в небе над Италией, выяснило РИА Новости на основе данных сайта Flightradar24.
Согласно данным сайта, Ил-96 специального летного отряда "Россия" после вылета из московского аэропорта "Внуково" также пролетел над территорией Абхазии и Турции, а также над Черным и Средиземным морями. В воздушное пространство над Италией борт вошел примерно в районе 6.47 мск.
Помощник президента России Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Русские начинают": в США отреагировали на участие Мединского в переговорах
Вчера, 06:52
 
