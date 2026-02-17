https://ria.ru/20260217/peregovory-2074849598.html
Борт с российской делегацией для переговоров по Украине летит над ЕС
Спецборт с делегацией РФ на переговоры в Женеве вошел в воздушное пространство Евросоюза, он находится в небе над Италией, выяснило РИА Новости на основе данных РИА Новости, 17.02.2026
Борт с российской делегацией для переговоров по Украине летит над ЕС
