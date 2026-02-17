Рейтинг@Mail.ru
"Русские начинают": в США отреагировали на участие Мединского в переговорах
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:52 17.02.2026 (обновлено: 15:45 17.02.2026)
"Русские начинают": в США отреагировали на участие Мединского в переговорах
"Русские начинают": в США отреагировали на участие Мединского в переговорах - РИА Новости, 17.02.2026
"Русские начинают": в США отреагировали на участие Мединского в переговорах
Участие Владимира Мединского в переговорах по Украине свидетельствует о решительности и конструктивном подходе Москвы, заявил военный аналитик и экс-разведчик... РИА Новости, 17.02.2026
"Русские начинают": в США отреагировали на участие Мединского в переговорах

Аналитик Риттер: участие Мединского в переговорах усилит давление на Киев

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента России Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров
Помощник президента России Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Помощник президента России Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Участие Владимира Мединского в переговорах по Украине свидетельствует о решительности и конструктивном подходе Москвы, заявил военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в интервью Эндрю Наполитано, размещенном на его YouTube-канале.
«
"Да, Мединский — интересная личность. <…> Он серьезный игрок, и это означает, что теперь русские начинают переходить к деталям сделки. Я также думаю, что это силовой маневр со стороны русских", — рассказал эксперт.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
На Западе заявили о новом ударе по Зеленскому перед переговорами с Россией
Вчера, 01:24
По его словам, фигура Мединского на встрече поспособствует усилению дипломатического давления всех участников процесса на представителей Киева.
«
"Соединенные Штаты постоянно твердят, что хотят сделки. Вот Россия наконец-то привлекла тех, кто может заключить сделку. Это те, кто умеет заключать сделки, и теперь давление перейдет на Украину, потому что Зеленский ясно дал понять, что не собирается принимать ни один из пунктов сделки, которые сейчас обсуждаются. <…> Я также думаю, что россияне уверены: на данном этапе Украина не готова повысить ставки", — подытожил Риттер.
Как сообщил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, мирные переговоры продолжатся 17-18 февраля в Швейцарии. Встреча будет трехсторонней и пройдет в закрытом формате. В состав российской делегации, возглавляемой помощником президента Владимиром Мединским, входят более 20 человек. Швейцария оперативно выдала визы всем ее членам. Не исключаются двусторонние контакты с представителями Киева.
Военнослужащие НАТО во время учений в Румынии - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Решили подразнить": в США сделали резкое заявление о России и НАТО
Вчера, 04:49
Во время переговоров планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования — как военных, так и политических, гуманитарных. Может быть затронута и тема Запорожской АЭС.
Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, президент Владимир Путин постоянно контактирует с переговорщиками и дает им инструкции. В Женеве также пройдут встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
 
Специальная военная операция на Украине
Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Запорожская АЭС
Владимир Мединский
Украина
В мире
Киев
Швейцария
Скотт Риттер
Дмитрий Песков
Российский фонд прямых инвестиций
 
 
