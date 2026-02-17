"Русские начинают": в США отреагировали на участие Мединского в переговорах

«

"Соединенные Штаты постоянно твердят, что хотят сделки. Вот Россия наконец-то привлекла тех, кто может заключить сделку. Это те, кто умеет заключать сделки, и теперь давление перейдет на Украину, потому что Зеленский ясно дал понять, что не собирается принимать ни один из пунктов сделки, которые сейчас обсуждаются. <…> Я также думаю, что россияне уверены: на данном этапе Украина не готова повысить ставки", — подытожил Риттер.