"Русские начинают": в США отреагировали на участие Мединского в переговорах

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Участие Владимира Мединского в переговорах по Украине свидетельствует о решительности и конструктивном подходе Москвы, заявил военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в интервью Эндрю Наполитано, размещенном на его YouTube-канале.
«
"Да, Мединский — интересная личность. <…> Он серьезный игрок, и это означает, что теперь русские начинают переходить к деталям сделки. Я также думаю, что это силовой маневр со стороны русских", — рассказал эксперт.
По его словам, фигура Мединского на встрече поспособствует усилению дипломатического давления всех участников процесса на представителей Киева.
«
"Соединенные Штаты постоянно твердят, что хотят сделки. Вот Россия наконец-то привлекла тех, кто может заключить сделку. Это те, кто умеет заключать сделки, и теперь давление перейдет на Украину, потому что Зеленский ясно дал понять, что не собирается принимать ни один из пунктов сделки, которые сейчас обсуждаются. <…> Я также думаю, что россияне уверены: на данном этапе Украина не готова повысить ставки", — подытожил Риттер.
Как сообщил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, мирные переговоры продолжатся 17-18 февраля в Швейцарии. Встреча будет трехсторонней и пройдет в закрытом формате. В состав российской делегации, возглавляемой помощником президента Владимиром Мединским, входят более 20 человек. Швейцария оперативно выдала визы всем ее членам. Не исключаются двусторонние контакты с представителями Киева.
Во время переговоров планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования — как военных, так и политических, гуманитарных. Может быть затронута и тема Запорожской АЭС.
Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, президент Владимир Путин постоянно контактирует с переговорщиками и дает им инструкции. В Женеве также пройдут встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.