https://ria.ru/20260217/peregovory-2074844991.html
Политолог прокомментировал участие Мединского в переговорах по Украине
Политолог прокомментировал участие Мединского в переговорах по Украине - РИА Новости, 17.02.2026
Политолог прокомментировал участие Мединского в переговорах по Украине
Участие помощника президента России Владимира Мединского в переговорах по Украине в Женеве не означает ужесточение позиции Москвы, а связано с обсуждением... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T05:45:00+03:00
2026-02-17T05:45:00+03:00
2026-02-17T06:55:00+03:00
в мире
украина
женева (город)
россия
владимир мединский
дмитрий песков
стив уиткофф
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074785990_0:175:2675:1680_1920x0_80_0_0_4ec4ba31007b8bd0492f3533ff3e74e4.jpg
https://ria.ru/20260217/vstrecha-2074839026.html
https://ria.ru/20260216/peskov-2074664821.html
украина
женева (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074785990_0:41:2675:2047_1920x0_80_0_0_d762489343cb8c6dbee70b79c4a7bdd4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, женева (город), россия, владимир мединский, дмитрий песков, стив уиткофф, мирный план сша по украине, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Украина, Женева (город), Россия, Владимир Мединский, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Политолог прокомментировал участие Мединского в переговорах по Украине
Кориненко: участие Мединского в переговорах не означает ужесточения позиции
КИШИНЕВ, 17 фев - РИА Новости. Участие помощника президента России Владимира Мединского в переговорах по Украине в Женеве не означает ужесточение позиции Москвы, а связано с обсуждением важных политических вопросов, среди которых устранение причин конфликта, такое мнение РИА Новости высказал молдавский политолог Александр Кориненко.
"Здесь не стоит говорить, на мой взгляд, ни о смягчении каких-то позиций, ни об их ужесточении. Разные переговорщики нужны для решения разных задач. И такой подход логичен", - сказал Кориненко.
Политолог напомнил, что Россия
не раз говорила о желании решить первопричины событий на Украине
. "Для того, чтобы гарантированно они не повторились. Поэтому едет господин Мединский
для стратегических целей - для обсуждения и устранения первопричин. То есть это человек, который, в общем-то, будет строить архитектуру безопасности, а уже потом военные будут решать тактические задачи на местах", - подчеркнул он.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
подтвердил, что обсуждения мира на Украине продолжатся 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве
возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф
и зять американского лидера Джаред Кушнер
будут на встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве.
В понедельник источник РИА Новости заявил, что на переговорах в Женеве по Украине планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования - как военных, так и политических и гуманитарных.