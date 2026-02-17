Рейтинг@Mail.ru
Политолог прокомментировал участие Мединского в переговорах по Украине - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:45 17.02.2026 (обновлено: 06:55 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/peregovory-2074844991.html
Политолог прокомментировал участие Мединского в переговорах по Украине
Политолог прокомментировал участие Мединского в переговорах по Украине - РИА Новости, 17.02.2026
Политолог прокомментировал участие Мединского в переговорах по Украине
Участие помощника президента России Владимира Мединского в переговорах по Украине в Женеве не означает ужесточение позиции Москвы, а связано с обсуждением... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T05:45:00+03:00
2026-02-17T06:55:00+03:00
в мире
украина
женева (город)
россия
владимир мединский
дмитрий песков
стив уиткофф
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074785990_0:175:2675:1680_1920x0_80_0_0_4ec4ba31007b8bd0492f3533ff3e74e4.jpg
https://ria.ru/20260217/vstrecha-2074839026.html
https://ria.ru/20260216/peskov-2074664821.html
украина
женева (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074785990_0:41:2675:2047_1920x0_80_0_0_d762489343cb8c6dbee70b79c4a7bdd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, женева (город), россия, владимир мединский, дмитрий песков, стив уиткофф, мирный план сша по украине, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Украина, Женева (город), Россия, Владимир Мединский, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Политолог прокомментировал участие Мединского в переговорах по Украине

Кориненко: участие Мединского в переговорах не означает ужесточения позиции

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОтель "Интерконтиненталь" в Женеве, где 17-18 февраля пройдут переговоры представителей России, Украины и США
Отель Интерконтиненталь в Женеве, где 17-18 февраля пройдут переговоры представителей России, Украины и США - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Отель "Интерконтиненталь" в Женеве, где 17-18 февраля пройдут переговоры представителей России, Украины и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 17 фев - РИА Новости. Участие помощника президента России Владимира Мединского в переговорах по Украине в Женеве не означает ужесточение позиции Москвы, а связано с обсуждением важных политических вопросов, среди которых устранение причин конфликта, такое мнение РИА Новости высказал молдавский политолог Александр Кориненко.
"Здесь не стоит говорить, на мой взгляд, ни о смягчении каких-то позиций, ни об их ужесточении. Разные переговорщики нужны для решения разных задач. И такой подход логичен", - сказал Кориненко.
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов на борту самолета Air Force One во время полета из Уэст-Палм-Бич, Флорида. 17 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Трехсторонняя встреча по Украине в Женеве будет значительной, заявил Трамп
Вчера, 03:40
Политолог напомнил, что Россия не раз говорила о желании решить первопричины событий на Украине. "Для того, чтобы гарантированно они не повторились. Поэтому едет господин Мединский для стратегических целей - для обсуждения и устранения первопричин. То есть это человек, который, в общем-то, будет строить архитектуру безопасности, а уже потом военные будут решать тактические задачи на местах", - подчеркнул он.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждения мира на Украине продолжатся 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер будут на встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве.
В понедельник источник РИА Новости заявил, что на переговорах в Женеве по Украине планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования - как военных, так и политических и гуманитарных.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Песков рассказал о роли Мединского в переговорах по Украине
16 февраля, 12:48
 
В миреУкраинаЖенева (город)РоссияВладимир МединскийДмитрий ПесковСтив УиткоффМирный план США по УкраинеПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала