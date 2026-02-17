Политолог прокомментировал участие Мединского в переговорах по Украине

КИШИНЕВ, 17 фев - РИА Новости. Участие помощника президента России Владимира Мединского в переговорах по Украине в Женеве не означает ужесточение позиции Москвы, а связано с обсуждением важных политических вопросов, среди которых устранение причин конфликта, такое мнение РИА Новости высказал молдавский политолог Александр Кориненко.

"Здесь не стоит говорить, на мой взгляд, ни о смягчении каких-то позиций, ни об их ужесточении. Разные переговорщики нужны для решения разных задач. И такой подход логичен", - сказал Кориненко.

Политолог напомнил, что Россия не раз говорила о желании решить первопричины событий на Украине . "Для того, чтобы гарантированно они не повторились. Поэтому едет господин Мединский для стратегических целей - для обсуждения и устранения первопричин. То есть это человек, который, в общем-то, будет строить архитектуру безопасности, а уже потом военные будут решать тактические задачи на местах", - подчеркнул он.