Вашингтон и Тегеран могут обсудить доступ США к ресурсам Ирана, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Вашингтон и Тегеран могут обсудить вопрос о предоставлении Соединенным Штатам доступа к энергетическим и редкоземельным ресурсам Ирана в рамках ядерной сделки, передает телеканал CNN со ссылкой на источник.
По информации источника CNN, во время нескольких предыдущих переговоров в прошлом году, стороны обсуждали возможные сделки, которые могли бы быть заключены параллельно с ядерным соглашением, включая предоставление США привилегированного доступа к разработке нефтяных, газовых и редкоземельных ресурсов Ирана.
"Ожидается, что эта тема будет поднята снова", - сообщает телеканал.
Представители Тегерана и Вашингтона проведут второй раунд консультаций по иранской ядерной программе в Женеве во вторник на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об усилении военного присутствия на Ближнем Востоке, а также сигналов иранской стороны о готовности к компромиссам.
Иранскую делегацию возглавит глава МИД Ирана Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Предыдущий раунд переговоров прошел 6 февраля при посредничестве Омана в столице этой страны - Маскате, став первым после многомесячной паузы в диалоге сторон, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года, к которому присоединились США.