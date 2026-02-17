Стал известен средний размер пенсии неработающих россиян

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Средний размер пенсии неработающих россиян в декабре 2025 года составил почти 24 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на 2,3 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным ведомства, 1 декабря 2025 года пенсия неработающих граждан составила 23 996,2 рубля. В аналогичный период 2024 года неработающие пенсионеры получали около 21,7 тысячи рублей.

Самая высокая пенсия неработающих граждан пришлась на Центральный федеральный округ — 24,2 тысячи рублей в 2025 году и 21,9 тысячи рублей в 2024 году.