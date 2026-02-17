https://ria.ru/20260217/pensija-2074831391.html
Стал известен средний размер пенсии неработающих россиян
Стал известен средний размер пенсии неработающих россиян - РИА Новости, 17.02.2026
Стал известен средний размер пенсии неработающих россиян
Средний размер пенсии неработающих россиян в декабре 2025 года составил почти 24 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на 2,3 тысячи рублей, следует из... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T02:12:00+03:00
2026-02-17T02:12:00+03:00
2026-02-17T11:08:00+03:00
общество
пенсия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17835/55/178355532_0:693:4508:3229_1920x0_80_0_0_3e420d55a4129f9b7162d813de900b06.jpg
https://ria.ru/20260214/pensiya-2074324439.html
https://ria.ru/20260210/sotsfond-2073340609.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17835/55/178355532_203:0:4508:3229_1920x0_80_0_0_ef0b5f64e291c2cd82d2fdb6295ac563.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, пенсия, россия
Стал известен средний размер пенсии неработающих россиян
РИА Новости: пенсия неработающих россиян в среднем выросла на 2,3 тысячи рублей
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Средний размер пенсии неработающих россиян в декабре 2025 года составил почти 24 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на 2,3 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, 1 декабря 2025 года пенсия неработающих граждан составила 23 996,2 рубля. В аналогичный период 2024 года неработающие пенсионеры получали около 21,7 тысячи рублей.
Самая высокая пенсия неработающих граждан пришлась на Центральный федеральный округ — 24,2 тысячи рублей в 2025 году и 21,9 тысячи рублей в 2024 году.
С 1 января 2026 года страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров проиндексировали на 7,6 процента.