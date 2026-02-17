Рейтинг@Mail.ru
Стал известен средний размер пенсии неработающих россиян
17.02.2026
Стал известен средний размер пенсии неработающих россиян
Стал известен средний размер пенсии неработающих россиян - РИА Новости, 17.02.2026
Стал известен средний размер пенсии неработающих россиян
Средний размер пенсии неработающих россиян в декабре 2025 года составил почти 24 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на 2,3 тысячи рублей, следует из... РИА Новости, 17.02.2026
общество
пенсия
россия
россия
общество, пенсия, россия
Общество, Пенсия, Россия
Стал известен средний размер пенсии неработающих россиян

РИА Новости: пенсия неработающих россиян в среднем выросла на 2,3 тысячи рублей

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Средний размер пенсии неработающих россиян в декабре 2025 года составил почти 24 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на 2,3 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, 1 декабря 2025 года пенсия неработающих граждан составила 23 996,2 рубля. В аналогичный период 2024 года неработающие пенсионеры получали около 21,7 тысячи рублей.
Самая высокая пенсия неработающих граждан пришлась на Центральный федеральный округ — 24,2 тысячи рублей в 2025 году и 21,9 тысячи рублей в 2024 году.
С 1 января 2026 года страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров проиндексировали на 7,6 процента.
