Врач рассказал, что будет, если есть пельмени каждый день

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ежедневное употребление пельменей может привести к набору веса, отекам, нагрузке на сердце, повышению риска проблем с пищеварением и запоров, а также дефициту витаминов и минералов, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
Врач отметил, что пельмени - это блюдо "для удовольствия" и быстрого насыщения, но точно не для пользы. Если рассмотреть состав, особенно, если они приготовлены дома, то ясно, что ничего опасного в них нет, но это и не еда на каждый день, подчеркнул он.
"Потенциальными минусами этого продукта является избыток калорий - мясная начинка и тесто, а также соль при ежедневном употреблении могут приводить к набору веса, отекам и, как следствие, к нагрузке на сердце. В пельменях содержится очень небольшое количество клетчатки, а это значительно повышает риск проблем с пищеварением и запоров. Если питаться исключительно этим блюдом традиционной русской кухни, то однообразие рациона может стать причиной дефицита витаминов и минералов", - рассказал Тяжельников.
Собеседник агентства добавил, что пельмени без вреда для здоровья, при условии отсутствия проблем со здоровьем со стороны ЖКТ, можно есть один раз в неделю.
"Чтобы снизить вред от пельменей стоит контролировать размер порции, не есть их на ночь, избегать добавления майонеза и различных соусов, дополнять тарелку овощами. Выбирая начинку пельменей, предпочтение отдается более диетическим вариантам - курица, индейка, рыба. Чем проще состав, меньше жира и реже употребление - тем безопаснее для здоровья", - подчеркнул Тяжельников.