Врач рассказал, что будет, если есть пельмени каждый день

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ежедневное употребление пельменей может привести к набору веса, отекам, нагрузке на сердце, повышению риска проблем с пищеварением и запоров, а также дефициту витаминов и минералов, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Врач отметил, что пельмени - это блюдо "для удовольствия" и быстрого насыщения, но точно не для пользы. Если рассмотреть состав, особенно, если они приготовлены дома, то ясно, что ничего опасного в них нет, но это и не еда на каждый день, подчеркнул он.

"Потенциальными минусами этого продукта является избыток калорий - мясная начинка и тесто, а также соль при ежедневном употреблении могут приводить к набору веса, отекам и, как следствие, к нагрузке на сердце. В пельменях содержится очень небольшое количество клетчатки, а это значительно повышает риск проблем с пищеварением и запоров. Если питаться исключительно этим блюдом традиционной русской кухни, то однообразие рациона может стать причиной дефицита витаминов и минералов", - рассказал Тяжельников

Собеседник агентства добавил, что пельмени без вреда для здоровья, при условии отсутствия проблем со здоровьем со стороны ЖКТ, можно есть один раз в неделю.